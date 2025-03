Gelungenes Saisonfinale der Südtiroler Langlaufszene in Sulden

Von: mk

Sulden – Das vorletzte Wochenende im März stand für Südtiroler Langlaufszene ganz im Zeichen des Saisonabschlusses 2024-25 welche die Sektion Langlauf des ASV Prad Raiffeisen Werbering auch heuer wieder organisatorisch durchführen durfte. Auf der Höhenloipe in Sulden konnten, unter guten Loipenbedingungen, mit reichlich Schnee jedoch nicht ganz optimalen Wetterverhältnissen am 22. und 23. März die Abschlussrennen der regionalen Langlaufsaison gefeiert werden.

Einiges an Organisation war im Vorfeld und während der Wettkämpfe zu leisten. So standen zahlreiche freiwilligen Helfer aus den Reihen der Sektion aber auch darüber hinaus dem Sektionsausschuss zur Seite. An beiden Tagen konnte die Strecke mit Hilfe der Streckenverantwortlichen sowie den Mitarbeitern der Ferienregion Ortlergebiet in sehr gutem Zustand präsentiert werden. Auch die Verköstigung an beiden Tagen von jeweils weit über 200 Athleten mit Begleitung konnte zur Zufriedenheit aller gemeistert werden.

Am Samstag standen über 200 Athleten von insgesamt 16 Vereinen aus allen Landesteilen am Start des Saisonfinales im Einzelstart welches als Alperia Cup im Rahmen des Raiffeisen Langlauf Cup ausgetragen wurde. Gelaufen wurde im klassischen Stil über eine Streckenlänge von, je nach Kategorie, ein bis zehn Kilometer.

Aus den Reihen der Prader waren 28 Athleten am Start. Gemeinsam konnte so die Sektion Platz 6 in der Gesamtwertung für sich behaupten. Im Einzelbewerb sicherte sich Hannes Koch den zweiten Platz in der Kateogire U8. Auf einem Kurs von 1 Kilometer konnte er sich klar vom Drittplazierten distanzieren. Auf das oberste Treppchen am Podest schaffte es Anne Kuppelwieser in der Kategorie U 16 und lies die Zweitplazierte auf einem Kurs von 6,6 Kilometern zwölf Sekunden hinter sich.

Anschließend zum Einzelrennen am Samstag durfte die Prader Sektion Langlauf am darauffolgenden Sonntag noch die Landesmeisterschaften im Staffelbewerb organisatorisch begleiten. 82 Staffeln, also insgesamt 246 Athleten, liesen es sich nicht nehmen, um den Titel im Mannschaftsbewerb zu kämpfen. Aufs Treppchen schaffte es zwar keine der Prader Staffeln, jedoch zeigte man mit zehn angetretenen Teams Mannschaftsstärke.

Sektionsleiterin Barbara Folie durfte bei den Preisverteilungen an beiden Tagen die Anwesenden begrüßen. Unterstützung bekam Sie dabei vom Verantwortlichen des Südtiroler Langlaufsports, Walter Eberhöfer. Der Direktor der Raiffeisenkasse Prad-Taufers, Werner Platzer, sowie Michel Rainer als Kommandant der Carabinieri-Sportgruppe konnten die Preise an die Athleten überreichen.

Ein herzliches Vergelts Gott sprechen die Organisatoren allen freiwilligen Helfern sowie Sponsoren aus, die zu dem guten Gelingen des Saisonabschlusses beigetragen haben.