„Gemeinsame Aktivitäten verbinden die nächste Generation der Europaregion“

Innsbruck – Am Samstag ist der erste Euregio-Wintersporttag in der Olympiaworld in Innsbruck über die Bühne gegangen. Dabei hatten Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren aus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino die Möglichkeit, verschiedene Eissportarten kennenzulernen. Rund 350 Jugendliche waren vor Ort, um sich unter der Anleitung von FachtrainerInnen in den Sportarten Eishockey, Eisstockschießen, Eisschnelllauf, Kunstbahnrodeln und Speedstacking auszuprobieren und zu messen. Dabei stand der Spaß an der Bewegung und am Sport im Vordergrund.

„Der Euregio-Wintersporttag war bereits beim ersten Anlauf ein großer Erfolg. Zahlreiche junge Sportbegeisterte kamen voll auf ihre Kosten. Eine weitere Veranstaltung der Europaregion, die den grenzüberschreitenden Gedanken vertieft und die gute Zusammenarbeit sichert. Es sind unsere Jugendlichen, die in Zukunft für die Gestaltung der Europaregion verantwortlich sind. Daher sind gemeinsame Aktivitäten wichtig, um früh grenzüberschreitende Bänder zu knüpfen, den respektvollen Umgang miteinander zu lernen und die vielseitige Europaregion kennenzulernen“, unterstreicht Euregio-Präsident LH Günther Platter die Bedeutung gemeinsamer Initiativen.

Von Eishockey bis Speedstacking

Insgesamt wurden bei der Sportveranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem ASVÖ Tirol organisiert wurde, in der Olympiaworld Innsbruck fünf Sportarten angeboten: Eishockey, Eisstockschießen, Eisschnelllauf, Kunstbahnrodeln sowie die Trendsportart Speedstacking, um die Geschicklichkeit zu erproben. Die Jugendlichen konnten sich Tipps und Tricks von erfahrenen und professionellen TrainerInnen holen und die für die verschiedenen Sportarten notwendige Ausrüstung ausprobieren. Abschließend wurde ein Hauptpreis in Form eines Gutscheines unter allen teilnehmenden Jugendlichen vergeben. Zudem wurden im Rahmen einer offiziellen Preisverleihung die besten Ergebnisse der jeweiligen Stationen ausgezeichnet.

Auch Sportreferent LHStv Josef Geisler ist von der Sportveranstaltung begeistert: „Unser Ziel ist es, das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Europaregion weiter zu stärken – der Euregio-Wintersporttag bietet dafür die ideale Gelegenheit, denn eines ist sicher: Sport verbindet! Bei der Veranstaltung gilt es für die zahlreichen sportbegeisterten Jugendlichen aber auch, Neues auszuprobieren und im besten Fall sogar bisher verborgene Talente zu entdecken.“