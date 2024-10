Gerhard Comper bleibt Präsident

Von: mk

Bozen – Im Rahmen der außerordentlichen Gesellschafterversammlung wurde die FC Südtirol GmbH am Dienstagabend in eine Aktiengesellschaft (AG) umgewandelt sowie der Verwaltungs- und Aufsichtsrat neu gewählt.

Am heutigen Dienstagabend, 22. Oktober, fand die außerordentliche Gesellschafterversammlung des FC Südtirol im FCS Center statt. In diesem Rahmen wurden die neuen Statuten genehmigt und die FC Südtirol GmbH in die FC Südtirol AG umgewandelt.

Die Versammlung endete mit der Wahl des Verwaltungsrates und von Gerhard Comper als Präsidenten. Die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates sind Carlo Costa, Walter Pardatscher, Federico Merola, Dietmar Pfeifer, Hans Krapf und Werner Gamper. Darüber hinaus wurde Markus Kuntner zum Präsidenten des Aufsichtsrates gewählt, während Hannes Pircher und Stefano Parolin als Mitglieder in dieses Gremium berufen wurden.

Der Verwaltungsrat der FC Südtirol AG wird in seiner ersten Sitzung über die weitere Verteilung der Ämter befinden.