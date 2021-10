Gerhard Comper ist der neue Präsident des FC Südtirol

Bozen – Im Rahmen der heutigen Gesellschafterversammlung im Four Points by Sheraton in Bozen wurden die Vereinsgremien für das kommende Triennium gewählt.

Wie von den Statuten vorgesehen, fanden heute Abend – Donnerstag, 28. Oktober 2021 – im Hotel Four Points by Sheraton in Bozen die Wahlen der Vereinsgremien des FC Südtirol statt. Im Rahmen der Gesellschafterversammlung wurden die Mitglieder des Verwaltungs- und Aufsichtsrat für die kommenden drei Jahre neu gewählt.

Die Mitglieder des neuen Verwaltungsrates sind Gerhard Comper (Präsident), Walter Pardatscher (Vizepräsident), Carlo Costa (Vizepräsident), Hans Krapf, Federico Merola, Werner Gamper, Dietmar Pfeifer und Reinhold Eisenstecker (Mitglieder).

In den Aufsichtsrat wurden Markus Kuntner (Präsident), Stefano Parolin und Hannes Pircher (Mitglieder), sowie Rudolf Stocker und Georg Prast als Ersatzmitglieder gewählt.

Wir möchten die Medienvertreter daran erinnern, dass am morgigen Freitag, 29. Oktober um 15.30 Uhr im FCS Center eine Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Präsidenten sowie der Mitglieder des Verwaltungsrates und Aufsichtsrates stattfinden wird, zu welcher wir alle recht herzlich einladen.