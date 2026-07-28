Giacomo Drago wechselt zu Guidonia Montecelio

Von: mk

Bozen – Giacomo Drago verlässt den FC Südtirol und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Guidonia Montecelio. Die beiden Vereine haben sich auf einen festen Transfer der Spielerrechte des 25-jährigen Torhüters verständigt.

Drago war im Sommer 2023 von Renate zum FC Südtirol gewechselt und bestritt für die Weißroten insgesamt sechs Pflichtspiele. Im Jänner 2025 schloss er sich leihweise Cremonese an, bevor er die vergangene Spielzeit mit derselben Transferformel bei Lumezzane in der Serie C absolvierte.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Giacomo Drago für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.