Giovanni Ceccarelli im U12-Slalom auf den Spuren seiner Tante Daniela

Sterzing/Ratschings – Der erste Tag des Criterium Nazionale Cuccioli in den Skigebieten Rosskopf und Ratschings/Jaufen ist Geschichte. Den Slalom der Altersklasse U12 am Rosskopf entschieden Giovanni Ceccarelli und Ludovica Vottero vom Landeskomitee Alpi Occidentali für sich. Das Skicross-Rennen des Jahrgangs 2011 musste hingegen aufgrund Nebels auf den Sonntag verschoben werden, was am Abschlusstag der inoffiziellen Italienmeisterschaft zu einem vollgepackten Wettkampfprogramm führt.

Aus dem erhofften Traumwetter für das Criterium Nazionale Cuccioli wurde leider nichts. Am Vormittag stand der Sonne eine dichte Wolkendecke im Weg, die erst gegen Mittag verschwand. Vor allem im ersten Durchgang mussten die U12-Skirennläufer am Rosskopf mit recht frischen Temperaturen, wenig Sonne und einer damit etwas schlechteren Sicht zurechtkommen. Dass einem das nichts ausmachte, zeigte Giovanni Ceccarelli vom Skiclub Golden Team Ceccarelli. Der Neffe von Olympiagold-Gewinnerin Daniela Ceccarelli (Super-G 2002 in Salt Lake City) war sowohl im ersten als auch im zweiten Lauf eine Klasse besser als die gleichaltrige Konkurrenz. Am Ende hatte er gut 3,17 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Tommaso Zanardi vom Skiclub 18 aus Cortina d’Ampezzo. Den dritten Platz teilten sich Pietro Seletto (SC Azzurri del Cervino) und Mattia Cagnoni (SC Radici Group). Bester Südtiroler wurde Felix Profanter vom Amateursportclub Seiser Alpe als Sechster.

Bei den Mädchen des Jahrgangs 2010 gelang Ludovica Vottero vom Skiclub Sansicario Cesana eine Aufholjagd. Im ersten Durchgang lag sie noch mit 61 Hundertstelsekunden Rückstand hinter der Führenden Alyssa Borroni vom Skiclub Crammont Mont Blanc. Das änderte sich im zweiten Lauf: Vottero knallte eine um 87 Hundertstel bessere Zeit als Borroni in den Sterzinger Schnee und sicherte sich damit den Tagessieg vor ihrer Kontrahentin aus dem Aostatal. Wie sehr sich die beiden am Samstag zu Bestleistungen gepusht haben, zeigt der Abstand auf den dritten Platz. Mit 4,06 Sekunden Rückstand auf Vottero komplettierte Carlotta Pignaton Fagnani vom GB Ski Club Aprica das Podest, gefolgt von der besten Südtirolerin, Amy Happacher vom Amateursportclub Drei Zinnen.

Skicross-Rennen der U11 wegen Nebels abgesagt

Wetterbedingt konnte das Skicross-Rennen der U11 im Skigebiet Ratschings/Jaufen nicht stattfinden. Der dichte Nebel verhinderte jeglichen Wettkampf. Damit steht am Sonntag ein vollgepacktes Programm zu Buche: Die Ski-Kids des Jahrgangs 2011 werden nämlich nur einen Slalomlauf durchführen und danach direkt ins Skigebiet Ratschings/Jaufen anreisen, wo der Skicross-Wettbewerb nachgeholt wird. In der Zwischenzeit wird dort auch die U12 im Skicross antreten.

Vom Nebel und den Wolken war am Nachmittag bei der stimmigen Eröffnungsfeier nichts mehr zu sehen. Bei leichtem Wind, aber strahlendem Sonnenschein machten sich die verschiedenen Ski-Landesverbände Italiens mit ihren Nachwuchsskifahrern vom Nordparkplatz der Liftanlage Rosskopf auf dem Weg in Richtung Sterzinger Stadtzentrum. Unter dem Zwölferturm wurde eine gelungene Zeremonie mit Siegerehrung des Slaloms der U12 veranstaltet, die für die Ski-Kids mit einer besonderen Überraschung endete. Als Ehrengast erschien nach der Feier nämlich Manfred Mölgg: Der eben erst in Ski-Rente gegangene Weltcupfahrer der italienischen Nationalmannschaft stand den Nachwuchs-Athletinnen und -Athleten geduldig für Autogramme und Selfies zur Verfügung.

U12-Slalom am Rosskopf, Ergebnisse Buben:

1. Giovanni Ceccarelli (Golden Team Ceccarelli) 1.23,42 Minuten

2. Tommaso Zanardi (SC 18) +3,17 Sekunden

3. Pietro Seletto (SC Azzurri del Cervino) +3,40

3. Mattia Cagnoni (SC Radici Group) +3,40

5. Pietro Ziliani (Brixia Sci Centro) +3,62

U12-Slalom am Rosskopf, Ergebnisse Mädchen:

1. Ludovica Vottero (SC Sansicario Cesena) 1.21,00

2. Alyssa Borroni (SC Crammont Mont Blanc) +0,26

3. Carlotta Pignaton Fagnani (GB Ski Club Aprica) +4,06

4. Amy Happacher (ASC Drei Zinnen) +4,36

5. Laura Grande Giacomelli (Sci Accademico Italiano) +4,99

Programm am Sonntag, 13. März:

8.45 Uhr: Skicross U12 in Ratschings/Jaufen

9 Uhr: Einziger Durchgang Slalom U11 auf dem Rosskopf

12 Uhr: Skicross U11 in Ratschings/Jaufen

15 Uhr: Siegerehrung im Skigebiet Ratschings/Jaufen