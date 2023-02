Gjerdalen und Kowalczyk triumphieren beim 15. Moonlight Classic Seiser Alm

Seiser Alm – Mit zwei Favoritensiegen ist am Freitagabend die 15. Ausgabe des Südtiroler Langlaufklassikers zu Ende gegangen. Bei den Männern jubelte nach 30 km in der klassischen Technik Tord Asle Gjerdalen aus Norwegen, während bei den Frauen Justyna Kowalczyk aus Polen ihre Konkurrentinnen ausstach. Einen Heimsieg gab es im Frauenrennen über 15 km durch Michaela Patscheider aus Mals. Fast 300 Langläuferinnen und -läufer aus 13 verschiedenen Nationen wollten sich das Comeback des Moonlight Classic Seiser Alm nach drei Jahren Zwangspause nicht entgehen lassen.

Um Punkt 20 Uhr fiel in Compatsch bei leichtem Wind mit Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt der Startschuss zum 15. Moonlight Classic Seiser Alm. Im hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld befanden sich zahlreiche ehemalige Weltklasse-Langläufer wie der zweifache Olympiasieger und 13-malige Weltmeister Petter Northug aus Norwegen oder dessen Landsmann Tord Asle Gjerdalen, der im Laufe seiner Karriere vier WM-Medaillen geholt und vergangenes Wochenende bei der „Marcialonga“ den zweiten Platz belegt hat. Bei den Frauen waren alle Augen auf Titelverteidigerin Justyna Kowalczyk aus Polen gerichtet, ihres Zeichens zweifache Olympiasiegerin, zweimalige Weltmeisterin und viermalige Siegerin des Gesamtweltcups.

Und diese Athleten waren es auch, die dem Südtiroler Langlaufklassiker auf Europas größter Hochalm ihren Stempel aufdrückten. Zwar diktierte lange Zeit Mattia Armellini (Sondalo/Provinz Sondrio), Athlet der Polizei-Sportgruppe, bei den Männern das Tempo, der auch die Sprintwertung nach 12 km beim Hotel Ritsch für sich entschied. Doch nach etwa zwei Dritteln der Strecke setzte sich die norwegische Armada vom Rest des Feldes ab.

Gjerdalen sticht alle aus – Start-Ziel-Sieg für Kowalczyk

Am Ende triumphierte Tord Asle Gjerdalen in 1:20.37 Stunden, der seinem Teamkollegen von XPND Fuel, Thomas Odegarden, um 52 Sekunden das Nachsehen gab. „Durch den leichten Schneefall war es ein wenig langsamer als gedacht. Aber es war eine wundervolle Erfahrung im Schein der Fackeln zu laufen, weshalb ich sicher wiederkommen werde“, analysierte Sieger Gjerdalen im Ziel. Rang drei belegte Magnus Vesterheim (Team Kaffebryggeriet), der das Moonlight Classic Seiser Alm im Jahr 2018 gewonnen hatte und dieses Mal rund eineinhalb Minuten auf Gjerdalen einbüßte. Der Deutsche Thomas Bing beendete sein Rennen hinter den drei Norwegern auf dem vierten Platz. Als bester „Azzurro“ landete der Belluneser Lorenzo Busin (Team Internorm Alpenplus Trentino) auf dem sechsten Rang, während Petter Northug als Siebter im Klassement geführt wird. Der Grödner Norman Kostner wurde 25.

Bei den Frauen gab es einen Start-Ziel-Sieg durch Justyna Kowalczyk. Die 40-Jährige, die sich auch den Zwischensprint sicherte, überquerte die Ziellinie – mittlerweile bei leichtem Schneefall – nach 1:42.39 Stunden und wiederholte damit ihren Erfolg aus dem Jahr 2020. „Das Moonlight Classic Seiser Alm ist eines der schönsten Rennen der Welt. Deshalb komme ich nun schon zum zweiten Mal von Polen hierher. Es war sehr hart, die Gegnerinnen stark, aber ich danke meinem Team, dass ich so gutes Material hatte“, sagte Kowalczyk beim Siegerinterview. Platz zwei ging an die Norwegerin Oda Nerdrum, die eine Minute auf Kowalczyk einbüßte, Rang drei an die Schwedin Malin Boerjesjoe. Beste italienische Starterin war Elisa Brocard. Die Aostanerin, die an drei Olympischen Winterspielen teilgenommen hat, kam nach 1:52.07 Stunden im Ziel an. Thea Schwingshackl (Welsberg-Taisten) schaffte es als Achte in die Top Ten.

Dellagiacoma und Patscheider sind über 15 km eine Klasse für sich

Auf der halb so langen Distanz über 15 Kilometer setzte sich bei den Männern der Trentiner Tommaso Dellagiacoma durch. Für den 26-Jährigen aus Predazzo, der für das Team Internorm Alpenplus Trentino startet, blieb die Stoppuhr nach 39.45,5 Minuten stehen. Er verwies seine Trentiner Landsmänner Stefano Mich und Simone Mastrobattista auf die Ehrenplätze. Als bester Südtiroler landete der Tauferer Felix Pider auf dem sechsten Rang.

Michaela Patscheider sorgte hingegen für den einzigen Heimsieg. Die Malserin, die für das Robinson Skiteam Trentino startet, bewältigte die 15-km-Distanz in 49.19,0 Minuten. Damit wiederholte die 23-Jährige ihren Sieg aus dem Jahr 2020. Bei der Siegerehrung wurde die Vinschgerin auf dem Podium von Louise Marken Tronrud aus Norwegen und Maria Steinwandter vom Sci Club Toblach flankiert.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch 2023 die Kombiwertung für alle Ausdauersportler, die neben dem Moonlight Classic Seiser Alm im Winter auch den Seiser Alm Halbmarathon im Sommer zu Enden laufen. Das renommierte Lauf-Event findet am Sonntag, 2. Juli 2023 statt. Einschreibungen sind bereits unter https://running.seiseralm.it/de/halbmarathon/anmeldung.html möglich.

Ergebnisse 15. Moonlight Classic Seiser Alm

Männer – 30 km

1. Tord Asle Gjerdalen NOR/XPND Fuel 1:20.37 Stunden

2. Thomas Odegarden NOR/XPND Fuel 1:21.29

3. Magnus Vesterheim NOR/Team Kaffebryggeriet 1:22.06

4. Thomas Bing GER/xc-ski.de A|N Skimarathon Team 1:23.35

5. Klas Nilsson NOR/XPND Fuel 1:24.20

Frauen – 30 km

1. Justyna Kowalczyk POL/Team Robinson Trentino 1:42.39

2. Oda Nerdrum NOR/Team Kaffebryggeriet 1:43.41

3. Malin Boerjesjoe SWE/Team Internorm Alpenplus Trentino 1:44.43

4. Maija Hakala FIN/Team Electrofit 1:49.00

5. Elisa Brocard ITA/Team Robinson Trentino 1:52.07

Die komplette Ergebnisliste des 30-km-Rennens:

https://www.datasport.com/live/ranking/?racenr=25473#2_66B6DA

Männer – 15 km

1. Tommaso Dellagiacoma ITA/Team Internorm Alpenplus Trentino 39.45,5

2. Stefano Mich ITA/Team Futura-ASD White Fox 40.15,2

3. Simone Mastrobattista ITA/Fiamme Oro 40.39,0

4. Mauro Balmetti ITA/Fiamme Oro 40.48,1

5. Emanuele Busin ITA/Team Internorm Alpenplus Trentino 41.34,3

Frauen – 15 km

1. Michaela Patscheider ITA/Robinson Skiteam Trentino 49.19,0

2. Louise Marken Tronrud NOR/XPND Fuel 52.51,6

3. Maria Steinwandter ITA/Sci Club Toblach 55.04,4

4. Fiona Günther GER/Team Futura – ASD White Fox 56.23,4

5. Anja Kretschmer GER/Oberhof 58.11,7

Die komplette Ergebnisliste des 15-km-Rennens:

https://www.datasport.com/live/ranking/?racenr=25473#1_DB7EA8