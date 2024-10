Glasner kassiert mit Crystal Palace nächste Niederlage

Von: apa

Oliver Glasner wartet mit Crystal Palace in der englischen Fußball-Premier-League weiter auf das erste Erfolgserlebnis der Saison. Im achten Auftritt kassierte das Team des Oberösterreichers mit einem 0:1 bei Nottingham Forest am Montagabend die fünfte Niederlage bei weiterhin lediglich drei Unentschieden. Crystal Palace liegt in der Tabelle damit wie gehabt auf dem enttäuschenden 18. Platz.

Chris Wood traf in der 65. Minute mit kräftiger Mithilfe der Gäste entscheidend für Nottingham. Eine schwache Kopfballabwehr fiel dem Stürmer vor die Füße, der zuletzt im englischen Teamtor stehende Dean Henderson ließ den haltbaren Schuss passieren. Palace agierte in einer großteils ausgeglichenen Partie auch nach dem Rückschlag mit zu wenig Nachdruck. Die Schlussoffensive blieb ohne Tor. Nach acht Ligaspielen halten die “Eagles” bei überschaubaren fünf geschossenen Treffern.