Glen Hanlon verlässt den HCB

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass Glen Hanlon nicht mehr Cheftrainer der Mannschaft sein wird. Der 68-jährige Kanadier hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, seine Zeit auf der Trainerbank der Foxes nicht fortzusetzen.

„Es war eine Ehre und ein Privileg, Trainer dieser Mannschaft zu sein – ebenso, diese ruhmreiche Gesellschaft, ihre Fans und die Stadt Bozen zu repräsentieren“, verabschiedet sich Hanlon. „Ich danke dem gesamten Management, den Spielern und dem Staff und wünsche ihnen, dass sie die Erfolgsgeschichte des HCB fortsetzen. Es waren drei besondere Jahre, die ich immer im Herzen tragen werde. Für mich ist nun der Zeitpunkt gekommen, nach Hause zu meiner Familie zurückzukehren.“

Hanlon kam erstmals in der Saison 2022/23 nach Bozen und führte die Mannschaft bis in Spiel 7 des Finales. In der darauffolgenden Saison kehrte er kurz nach Saisonbeginn zurück, übernahm erneut die Führung der Weiß-Roten und erreichte dieses Mal das Halbfinale – ein Erfolg, den er in der aktuellen Saison wiederholen konnte. Insgesamt absolvierte er mit Bozen 183 Spiele, von denen er 123 gewann und 60 verlor, was einer Erfolgsquote von 67,21% entspricht.

Der Verein bedankt sich bei Glen Hanlon für seine geleistete Arbeit und seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahren und wünscht ihm alles Gute für seine berufliche sowie private Zukunft.

Der HCB arbeitet bereits daran, den neuen Headcoach zu finden, ebenso laufen bereits Gespräche für den Aufbau der Mannschaft.