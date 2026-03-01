Aktuelle Seite: Home > Sport > Goggia-Sieg im 2. Super-G von Soldeu
Vorsprung im Super-G-Weltcup ausgebaut

Goggia-Sieg im 2. Super-G von Soldeu

Sonntag, 01. März 2026 | 11:32 Uhr
Goggia siegte in Soldeu
APA/APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE
Von: apa

Im 2. Super-G von Soldeu siegte die Italienerin Sofia Goggia vor der Deutschen Emma Aicher (+0,24) und der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (+0,31).

Im Super-G-Weltcup baute Goggia den Vorsprung zwei Rennen vor Schluss auf 84 Punkte auf die Neuseeländerin Alice Robinson (Tagessiebente) aus, Aicher liegt 116 zurück.

Im Gesamtweltcup führt die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin 170 Zähler vor der Schweizerin Camille Rast, beide bei den Speedrennen nicht mit dabei, Aicher hat als Dritte 219 aufzuholen. Die Chance dazu bietet sich schon kommende Woche bei den drei Speedrennen in Val di Fassa (zwei Abfahrten, ein Super-G).

 

