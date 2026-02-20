Aktuelle Seite: Home > Sport > Gold-Rekord von Norwegen mit Biathlon-Sieg von Dale-Skjevdal
Dale-Skjevdal blieb fehlerfrei und lief zu Gold

Gold-Rekord von Norwegen mit Biathlon-Sieg von Dale-Skjevdal

Freitag, 20. Februar 2026 | 15:39 Uhr
Dale-Skjevdal blieb fehlerfrei und lief zu Gold
APA/APA/AFP/FRANCK FIFE
Schriftgröße

Von: apa

Johannes Dale-Skjevdal hat den letzten Olympia-Bewerb der Biathlon-Männer in Antholz gewonnen und Norwegen zu einem neuen Rekord verholfen. Der 28-Jährige war am Freitag im Massenstart über 15 km am Schießstand fehlerfrei und siegte 10,5 Sekunden vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid und dem Franzosen Quentin Fillon Maillet (+25,6). Mit der 17. Goldmedaille stellte Norwegen einen neuen Olympia-Rekord bei Winterspielen auf und übertraf die eigene Bestmarke von Peking 2022.

Dale-Skjevdal blieb als einziger Athlet ohne Strafrunde und holte sich sein erstes Olympia-Gold. Laegreid lief mit einem Schießfehler auf Platz zwei und verlässt Antholz mit fünf Medaillen (dreimal Silber und zweimal Bronze). Seine Medaillensammlung aufgestockt hat auch Fillon Maillet. Der Franzose gewann trotz vier Strafrunden Bronze und nach fünfmal Gold und dreimal Silber seine insgesamt neunte Olympia-Medaille.

Die Bewerbe in Antholz werden am Samstag (14.15 Uhr) mit dem Frauen-Massenstart mit Anna Andexer und Lisa Hauser abgeschlossen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Kommentare
41
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
33
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
“Er prahlte damit, auf Frauen geschossen zu haben”
Kommentare
29
“Er prahlte damit, auf Frauen geschossen zu haben”
Von Baby-Gang umzingelt
Kommentare
26
Von Baby-Gang umzingelt
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Kommentare
26
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 