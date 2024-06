Gold und Silber für Simon Fill, Bronze für Jonas Schuen

Von: mk

San Martino di Castrozza – Über 300 Athletinnen und Athleten aus ganz Italien haben vom 7. bis 9. Juni an der Kletter-Italienmeisterschaft der U14 in San Martino di Castrozza teilgenommen. Simon Fill holte Gold in Boulder und Silber in Lead, Jonas Schuen wurde Dritter im Lead.

Im Palazzetto dello Sport Unione sportiva Primiero fand die Italienmeisterschaft in den drei Disziplinen Boulder, Lead und Speed statt. Die über 300 Teilnehmenden der Kategorien U10, U12 und U14 haben sich bei regionalen Bewerben für die Jugend-Italienmeisterschaft qualifiziert.

Bei U14 und U12 kletterten die Athlet:innen individuell gegeneinander. Die U10 hingegen startete in Vierer-Teams, für die Region Südtirol-Trentino waren jeweils drei Mädchen und drei Jungen-Teams am Start.

Bei den Buben waren Wettbewerbe auf hohem Niveau zu sehen. Simon Fill vom AVS Brixen gewann bei der U12 Boulder. Der neue italienische Meister hat sieben von acht Bouldern geflasht, er hat dafür also nur einen Versuch gebraucht. Den letzten Boulder kletterte er in drei Versuchen.

Auch beim Speedbewerb zeigte Simon Fill seine Stärke: er wurde hinter Marco Lippi (Mailand) Zweiter, Jonas Schuen (AVS Bruneck) wurde Dritter und Emil Weiss (AVS Bozen) Vierter.

Die Teams der U10 der Mädchen belegten die Plätze zwei, sechs und acht, die Buben der U10 belegen die Plätze zwei, fünf und acht.

In der Kombinationswertung, bei der die Ergebnisse aller teilnehmenden Teams zählten, landete die Region Trentino-Südtirol auf dem ersten Platz. Insgesamt waren die Bewerbe von der Freude am Klettern und von einer enthusiastischen Atmosphäre geprägt.

Gefördert wird der AVS-Landeskader vom Land Südtirol, von Salewa, Tiroler Versicherung und Alperia.

Platzierungen der Südtiroler Kletterinnen und Kletterer bei der Italienmeisterschaft U14:

U12F Lead

4. Sophie PEDERIVA, AVS Brixen

7. Valentina STOLZ, AVS Passeier

13. Mara SCHWIENBACHER, AVS Passeier

15. Elena LUCCHI, AVS Meran

19. Lisa KALSER, AVS St. Pauls

24. Lisa MAIR, AVS St. Pauls

U12M Lead

2. Simon FILL, AVS Brixen

3. Jonas SCHUEN, AVS Bruneck

4. Emil WEISS, AVS Bozen

21. Lukas VONMETZ, AVS Bozen

24. Damian LANTHALER, AVS Passeier

U14F Lead

5. Annalena RANALTER, AVS Brixen

6. Lara CADONAU, AVS Meran

7. Nadja RANALTER, AVS Brixen

11. Romy KOELLEMANN, AVS Brixen

12. Vera NAGLER, AVS Brixen

U14M Lead

10. Anton MOSER, AVS St. Pauls

12. Moritz KUHN, AVS Bozen

16. Gabriel SCHUEN, AVS Bruneck

18. Jakob HOFER, AVS Passeier

U12F Speed

9. Sophie PEDERIVA, AVS Brixen

12. Mara SCHWIENBACHER, AVS Passeier

13. Valentina STOLZ, AVS Passeier

15. Lisa MAIR, AVS St. Pauls

18. Lisa KALSER, AVS St. Pauls

21. Elena LUCCHI, AVS Meran

U12M Speed

4. Emil WEISS, AVS Bozen

5. Jonas SCHUEN, AVS Bruneck

9. Damian LANTHALER, AVS Passeier

16. Simon FILL, AVS Brixen

23. Lukas VONMETZ, AVS Bozen

U14F Speed

4. Romy KOELLEMANN, AVS Brixen

8. Annalena RANALTER, AVS Brixen

16. Nadja RANALTER, AVS Brixen

21. Lara CADONAU, AVS Meran

22. Vera NAGLER, AVS Brixen

U14M Speed

19. Jakob HOFER, AVS Passeier

30. Moritz KUHN, AVS Bozen

U12F Boulder

2. Sophie PEDERIVA, AVS Brixen

6. Valentina STOLZ, AVS Passeier

7. Lisa KALSER, AVS St. Pauls

9. Lisa MAIR, AVS St. Pauls

13. Mara SCHWIENBACHER, AVS Passeier

21. Elena LUCCHI, AVS Meran

U12M Boulder

1. Simon FILL, AVS Brixen

4. Emil WEISS, AVS Bozen

14. Lukas VONMETZ, AVS Bozen

16. Damian LANTHALER, AVS Passeier

22. Jonas SCHUEN, AVS Bruneck

U14F Boulder

7. Annalena RANALTER, AVS Brixen

10. Nadja RANALTER, AVS Brixen

14. Vera NAGLER, AVS Brixen

19. Lara CADONAU, AVS Meran

31. Romy KOELLEMANN, AVS Brixen

U14M Boulder

14. Anton MOSER, AVS St. Pauls

23. Jakob HOFER, AVS Passeier

28. Moritz KUHN, AVS Bozen