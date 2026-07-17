Golf: Straka zur Halbzeit der British Open auf Rang 25

Von: apa

Golfer Sepp Straka hat sich am zweiten Tag der British Open im erweiterten Vorderfeld behauptet. Sein österreichischer Landsmann Bernd Wiesberger verpasste den Cut im Royal Birkdale Club von Southport hingegen um einen Schlag. Straka spielte am Freitag mit 70 Schlägen eine Par-Runde. Mit zwei unter geht er vom geteilten 25. Platz aus ins Wochenende. Eine bessere Position vergab er mit einem Bogey am 18. Loch. An der Spitze lag zur Halbzeit des Major-Turniers Lucas Herbert.

Der Australier beeindruckte mit einer 62er-Runde, aber das gelang auch dem US-Amerikaner Sam Burns. Beide egalisierten damit den Rekord für die überhaupt tiefste Major-Runde. Während Burns damit als nun Sechster exakt 100 Plätze gutmachte, hatte der von Rang 39 in den Tag gestartete Herbert gar die Chance auf den Solo-Rekord bzw. die 61. Dafür hätte er am letzten Loch nur Par spielen müssen, doch ihm unterlief da sein einziges Bogey am zweiten Tag dieses Grand-Slam-Turniers. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten US-Star Bryson DeChambeau beträgt einen Schlag.

Bogey am letzten Loch schmerzte Straka

Dem als 13. gestarteten Straka gelangen auf dem staubtrockenen Dünenkurs nördlich von Liverpool zwei Birdies, am dritten und am letzten Loch musste er Schlagverluste hinnehmen: “Den Cut zu schaffen, ist immer super. Spielerisch war es heute aber wirklich nicht gut. Mit dem Score bin ich trotzdem ziemlich zufrieden.” Seine langen Schläge seien ihm nicht so ideal wie beim Auftakt geglückt. “Das kurze Spiel war der Grund, dass ich eine gute Runde zusammengebracht habe”, meinte Straka und ergänzte: “Hoffentlich kann ich den Ball am Wochenende ein bisschen besser treffen.”

Während Straka sechs Schläge auf Leader Herbert fehlen, rutschte Wiesberger durch eine 71er-Runde von der geteilten 60. Position mit insgesamt zwei über Par als geteilter 79. um einen Schlag hinter die Cut-Linie zurück. Während er auf der “back nine” durchwegs Par spielte, ging es beim 40-Jährigen auf der “front nine” ziemlich turbulent zu – vier Bogeys standen drei Birdies gegenüber.