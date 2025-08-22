Aktuelle Seite: Home > Sport > Golfer Schwab beim British Masters als Achter ins Wochenende
Golfer Schwab beim British Masters als Achter ins Wochenende

Freitag, 22. August 2025 | 21:34 Uhr
Von: apa

Golfprofi Matthias Schwab hat sich beim mit 3,5 Millionen Dollar dotierten British Masters in Sutton Coldfield in aussichtsreicher Position für das Wochenende qualifiziert. Der Steirer wiederholte am Freitag zwar nicht seine Toprunde vom Vortag, als er mit einer 66 gar in Führung lag. Mit einer 73er-Runde büßte der 30-Jährige ein paar Plätze ein, geht aber mit 139 Schlägen (fünf unter Par) auf Rang acht in die zweite Turnierhälfte. Auch Bernd Wiesberger schaffte den Cut.

Auf dem traditionsreichen Kurs im “The Belfry”, wo viermal der Ryder Cup ausgetragen wurde, hat Schwab ein wenig seine Form wiedergefunden. Bei 21 Turnier-Teilnahmen heuer war der Schladminger nur viermal im Cut gelegen. Beim British Masters greift der ÖGV-Sportler nun nach seinem besten Saisonergebnis. Im Kampf um den Tourkarten-Erhalt ist ein Topresultat dringend notwendig. Auch bei Wiesberger lief es zuletzt nicht gut, am Freitag blieb der Burgenländer nach einer 73 sowie gesamt 144 Schlägen (Par) als 53. gerade so über der Cutlinie.

In Führung liegt der Deutsche Marcel Siem mit neun unter Par.

Golfer Schwab beim British Masters als Achter ins Wochenende

Von: apa

