Golfer Straka auch in Pebble Beach weiter im Hoch

Von: APA/Reuters

Golfprofi Sepp Straka hat seine starke Form nach seinem dritten PGA-Turniersieg vor knapp zwei Wochen auch mit zum Pebble Beach Pro-Am in Kalifornien mitgenommen. Zum Auftakt des mit 20 Millionen Dollar dotierten Signature-Bewerbs spielte der 31-jährige Wiener am Donnerstag eine glänzende 65er-Runde (7 unter Par) und liegt damit im topbesetzten Feld auf dem geteilten zweiten Rang. Nur der US-Amerikaner Russell Henley war um einen Schlag besser.

Straka gelangen am Spyglass Hill Kurs gleich acht Birdies bei nur einem Schlagverlust. Am Freitag geht es für ihn auf dem berühmten Links-Kurs von Pebble Beach weiter, wo auch am Samstag und Sonntag gespielt wird. Bei beiden handelt es sich um Par-72-Plätze, einen Cut gibt es im 80er-Feld nicht.

Asse für McIlroy und Lowry

Strakas Ryder-Cup-Kollegen Rory McIlroy und Shane Lowry liegen einen Schlag hinter dem Österreicher. Beiden gelang am Donnerstag ein Hole-in-One, dem Nordiren am 15. Spyglass-Hill-Loch, während der Ire Lowry auf der ikonischen siebenten Pebble-Beach-Bahn ein Ass schlug. Für McIlroy war es das zweite Hole-in-One seiner Karriere. “Das war einfach nur Glück”, sagte der 35-Jährige. Ganz andere Gedanken hatte Lowry. “Ich hoffe, Rory ist im Clubhaus, so dass ich die Rechnung mit ihm teilen kann”, spielte der 37-Jährige auf den Brauch an, dass nach einem Ass eine “Runde” fällig wird.

Seinen Saisonstart feierte der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler, nachdem er sich zu Weihnachten mit einem zerbrochenen Glas eine Handverletzung zugefügt hatte. Der US-Star reihte sich mit einer 67 (5 unter Par) auf Rang 15 ein.