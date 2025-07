Golfer Straka bei British Open mit Par-Runde auf Rang 52

Kein Spitzenplatz für Straka in Nordirland

Von: apa

Golfprofi Sepp Straka hat bei den British Open auf seiner letzten Runde mit 71 Schlägen Par gespielt und ist damit vom 51. Zwischenrang noch minimal auf Platz 52 zurückgefallen. Der beim letzten Majorturnier der Saison 2023 noch zweitplatzierte Wiener schloss das Event im nordirischen Portrush insgesamt mit even Par ab. Bei den anderen drei Majors in den USA hatte der heuer zweifache PGA-Turniersieger den Cut verpasst. Der Sieg ging an den US-Amerikaner Scottie Scheffler.

Der 29-Jährige setzte sich in souveräner Manier mit insgesamt 267 Schlägen vor seinen Landsmännern Harris English (271) und Chris Gotterup (272) durch. Scheffler, die Nummer eins der Welt und der Gewinner der diesjährigen PGA Championship, gewann zum ersten Mal in seiner Karriere die British Open und holte seinen vierten Grand-Slam-Titel. Er hatte die Führung am zweiten Tag übernommen und sie bis zum Schluss nicht mehr abgegeben.