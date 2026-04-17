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Straka lag in Hilton Head bei Halbzeit im Spitzenfeld

Golfer Straka verbessert sich bei RBC Heritage auf Rang vier

Freitag, 17. April 2026 | 23:59 Uhr
Straka lag in Hilton Head bei Halbzeit im Spitzenfeld
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANDREW REDINGTON
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Von: apa

Golfprofi Sepp Straka lag zur Halbzeit des mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Turniers auf Hilton Head Island/South Carolina auf Rang vier. Der Österreicher spielte am Freitag beim Signature-Event RBC Heritage eine 67er-Runde (vier unter Par) und machte damit sechs Plätze gut. Nach fünf Birdies und einem Schlagverlust hielt Straka, der mit einer 66 gestartet war, bei gesamt neun unter Par.

Mit einem besseren Score gingen nur der Engländer Matt Fitzpatrick (14 unter Par), der Norweger Viktor Hovland (13) und der Amerikaner Harrish English (10) ins Wochenende.

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