Golfer Wiesberger in Amsterdam bereits Zwölfter

Von: apa

Bernd Wiesberger ist beim mit 2,5 Millionen Dollar dotierten Golfturnier in Amsterdam auf dem Weg zu einer Topplatzierung. Der 38-Jährige spielte am Samstag eine 70er-Runde (1 unter Par) und arbeitete sich in die Top 15 vor. Der Burgenländer geht mit gesamt 207 Schlägen (6 unter Par) als Zwölfter in den Schlusstag und könnte nach Platz zwei in Hamburg vor drei Wochen nachlegen. In Führung liegt weiter der Finne Mikko Korhonen (202).