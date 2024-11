Golfer Wiesberger zur Halbzeit in Abu Dhabi 14.

Von: apa

Golfprofi Bernd Wiesberger hat beim Play-off-Turnier der DP World Tour in Abu Dhabi Kurs auf einen Spitzenplatz genommen. Bei dem mit 9 Millionen Dollar dotierten Bewerb der 70 besten Tourspieler liegt der Burgenländer zur Halbzeit auf Rang 14. Nach einer 68er-Runde zum Auftakt spielte der 39-Jährige am Freitag eine 66 und hält bei zehn unter Par (134 Schläge). Die Führung hat Paul Waring mit 125 Schlägen übernommen, der Engländer verzeichnete mit einer 61 Platzrekord.

Wiesberger verzeichnete am Freitag ein Eagle und fünf Birdies bei nur einem Bogey. Damit liegt er in Abu Dhabi nun gleichauf mit dem nordirischen Golfstar Rory McIlroy, der ebenfalls 14. ist. Schafft Wiesberger eine Topplatzierung auf dem Yas Links Golfplatz, würde er noch in die Top 50 der Tour gelangen und damit kommende Woche das Finale in Dubai erreichen. Derzeit liegt das ÖGV-Ass im “Race-to-Dubai”-Ranking auf Platz 52.