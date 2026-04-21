Grabher besiegt in Madrid Badosa, Kraus-Erfolg über Potapova

Von: apa

Die Spanierin Paula Badosa hat zum zweiten Mal in Folge ein Tennismatch gegen eine Österreicherin verloren. Zwei Wochen nach der Startniederlage beim Linzer Upper Austria Ladies gegen Lilli Tagger unterlag die ehemalige Weltranglistenzweite am Dienstag in Runde eins von Madrid Julia Grabher 6:7(3),6:4,0:6. Die Vorarlbergerin trifft nun bei diesem WTA1000-Turnier wohl am Donnerstag auf die als Nummer 24 gesetzte Kanadierin Leylah Fernandez. Auch Sinja Kraus steht im Hauptfeld.

Grabher – Badosa war eine Partie mit schwachen Aufschlagleistungen. Grabher fand 16 Breakchancen vor, nutzte neun davon. Ihre Gegnerin nahm ihr siebenmal das Service ab. Auch in der Anzahl der Doppelfehler lag Grabher sozusagen voran, sieben von ihr standen zwölf von Badosa gegenüber. Der erste Satz wurde im Tiebreak entschieden, im zweiten glückte der Lokalmatadorin mit drei Breaks eines mehr als Österreichs Nummer vier. Die inkonstante Badosa hatte der fokussierteren Grabher in Satz drei nichts mehr entgegenzusetzen und verlor nach 2:32 Stunden.

Kraus besiegte Potapova

“Ich bin wirklich glücklich”, sagte Grabher noch auf dem Court nach der Partie, in der sie im Head-to-Head auf 1:1 stellte. “Sie ist so eine gute Spielerin. Es war ein hartes Match für mich.” Nach dem verlorenen zweiten Satz sei es für sie wichtig gewesen, “positiv zu bleiben. Ich habe mich im dritten Satz besser und besser gefühlt.” Die Bedingungen in der Meereshöhe von rund 660 m würden ihr behagen. “Es passt zu meinem Spiel mit dem hohen Ball-Absprung.”

Die aus den Top 100 gefallene Grabher benötigt nach ihrem heuer zweiten Tour-Level-Erfolg noch mehr als einen Sieg über Fernandez, um ihr zweistelliges Ranking zurückzuerlangen. Ihre beiden bisherigen Duelle mit der Nordamerikanerin hat Grabher verloren. Kraus hat ihre Rückkehr in die Top 100 mit einem Sieg am Dienstagabend in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde durch ein 6:2,6:7(5),6:3 gegen ihre Neo-Landsfrau Anastasia Potapova fixiert. Die Partie dauerte knapp zwei Stunden, es war das erste Duell der beiden.