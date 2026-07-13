Grabher gegen Perelygina im Kitzbühel-Achtelfinale

Von: apa

Die Generali Open Ladies Kitzbühel haben ein österreichisches Achtelfinale. Julia Grabher (30) gewann am Montag beim WTA125-Challenger ihr Auftaktmatch gegen die Rumänin Elena Bertea nach hartem Kampf und 2:30 Std. mit 6:3,5:7,6:4 und trifft in der zweiten Runde in einem Generationen-Duell auf Ekaterina Perelygina. Die 19-jährige Billie-Jean-King-Cup-Spielerin und Staatsmeisterin setzte sich gegen die Marokkanerin Yasmine Kabbaj in gut zwei Stunden mit 2:6,6:4,6:3 durch.

Am Dienstag sind bei dem mit 115.000 Dollar dotierten Sandplatzturnier im Einzel noch die an Nummer zwei gesetzte Sinja Kraus (gegen die Schwedin Caijsa Hennemann), Arabella Koller (gegen die Deutsche Mona Barthel) und Leonie Rabl (gegen die Niederländerin Arantxa Rus) im Einsatz.

Keinerlei Probleme bekundete in der ersten Runde des WTA250-Turniers von Athen die 18-jährige Lilli Tagger, die den Weg in den Hauptbewerb über die Qualifikation geschafft hatte. Österreichs Nummer zwei fegte die Griechin Marianne Argyrokastriti, Nummer 725 der Welt, mit 6:1,6:1 vom Platz.

Männer überstanden 1. Gstaad-Runde nicht

Beim ATP250-Turnier in Gstaad setzte es für die beiden ÖTV-Männer Erstrunden-Niederlagen. Joel Schwärzler musste sich dem routinierten Italiener Lorenzo Sonego 4:6,6:7(4) geschlagen geben. Jurij Rodionov verlor gegen den Franzosen Clement Tabur 6:4,5:7,4:6.