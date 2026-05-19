Aktuelle Seite: Home > Sport > Grabhers French-Open-Generalprobe endet in Rabat früh
Grabhers Kampf blieb unbelohnt

Grabhers French-Open-Generalprobe endet in Rabat früh

Dienstag, 19. Mai 2026 | 09:32 Uhr
Grabhers Kampf blieb unbelohnt
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Julia Grabher hat vor den Tennis-French-Open kein Selbstvertrauen tanken können. Die 29-jährige Vorarlbergerin scheiterte beim WTA-250-Turnier in Rabat am Montag schon in der Auftaktrunde. Die Nummer 123 der Welt musste sich der Schweizerin Jil Teichmann nach 2:16 Stunden mit 4:6,6:7(5) geschlagen geben. Die Turnier-Generalprobe für das anstehende Sandplatz-Grand-Slam-Turnier ist für sie damit früh wieder zu Ende. In Paris ist Grabher fix für den Hauptbewerb qualifiziert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Sieg für Meloni: Europarat erkennt Migrationszentren in Drittstaaten an
Kommentare
33
Sieg für Meloni: Europarat erkennt Migrationszentren in Drittstaaten an
“Ein Mensch wird in dem Augenblick zum Helden, wenn er eingreift”
Kommentare
32
“Ein Mensch wird in dem Augenblick zum Helden, wenn er eingreift”
Genauer Hergang nach tödlicher Kuhattacke in Tirol unklar
Kommentare
30
Genauer Hergang nach tödlicher Kuhattacke in Tirol unklar
Triumph in Rom bringt Sinner “Golden Masters”
Kommentare
25
Triumph in Rom bringt Sinner “Golden Masters”
Kuhherde attackiert in Tirol Ehepaar – 67-Jährige tot
Kommentare
24
Kuhherde attackiert in Tirol Ehepaar – 67-Jährige tot
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 