Grabhers French-Open-Generalprobe endet in Rabat früh

Von: apa

Julia Grabher hat vor den Tennis-French-Open kein Selbstvertrauen tanken können. Die 29-jährige Vorarlbergerin scheiterte beim WTA-250-Turnier in Rabat am Montag schon in der Auftaktrunde. Die Nummer 123 der Welt musste sich der Schweizerin Jil Teichmann nach 2:16 Stunden mit 4:6,6:7(5) geschlagen geben. Die Turnier-Generalprobe für das anstehende Sandplatz-Grand-Slam-Turnier ist für sie damit früh wieder zu Ende. In Paris ist Grabher fix für den Hauptbewerb qualifiziert.