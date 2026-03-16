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Scheiblehner nicht mehr Grasshoppers-Trainer

Grasshoppers entlassen Scheiblehner – Messner übernimmt

Montag, 16. März 2026 | 21:30 Uhr
Scheiblehner nicht mehr Grasshoppers-Trainer
APA/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXPA/REINHARD EISENBAUER
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Von: APA/sda

Die in der Schweizer Fußball-Liga auf dem vorletzten Tabellenrang liegenden Grasshoppers Zürich haben sich am Montag von ihrem Trainer Gerald Scheiblehner getrennt. Der Oberösterreicher war im vergangenen Sommer von Blau-Weiß Linz nach Zürich gewechselt und hatte einen Zweijahresvertrag erhalten. Nach der vorzeitigen Trennung übernimmt der Kärntner Gernot Messner, bisheriger U21-Trainer der Grasshoppers, interimistisch bis Saisonende die Betreuung des Erstligateams.

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