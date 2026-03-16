Grasshoppers entlassen Scheiblehner – Messner übernimmt

Von: APA/sda

Die in der Schweizer Fußball-Liga auf dem vorletzten Tabellenrang liegenden Grasshoppers Zürich haben sich am Montag von ihrem Trainer Gerald Scheiblehner getrennt. Der Oberösterreicher war im vergangenen Sommer von Blau-Weiß Linz nach Zürich gewechselt und hatte einen Zweijahresvertrag erhalten. Nach der vorzeitigen Trennung übernimmt der Kärntner Gernot Messner, bisheriger U21-Trainer der Grasshoppers, interimistisch bis Saisonende die Betreuung des Erstligateams.