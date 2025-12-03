Aktuelle Seite: Home > Sport > Graz neuer Tabellenführer in ICE-Liga
Haudum und Co. an der Tabellenspitze

Graz neuer Tabellenführer in ICE-Liga

Mittwoch, 03. Dezember 2025 | 22:03 Uhr
Haudum und Co. an der Tabellenspitze
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Die Graz99ers sind nach der Hälfte des ICE-Grunddurchgangs neuer Tabellenführer. Die Steirer gewannen am Mittwoch daheim gegen die Vienna Capitals 3:1 und schoben sich aufgrund der 0:4-Niederlage von Pustertal gegen den KAC an den bisher führenden Südtirolern vorbei. Titelverteidiger Salzburg unterlag in Budapest 1:2. Der VSV bescherte seinem Neo-Trainer Pierre Allard durch das 4:1 gegen Bozen ein gelungenes Debüt. Die Black Wings Linz besiegten Innsbruck 5:4 nach Overtime.

Die 99ers bezwangen die stark ersatzgeschwächten Caps dank der Tore von Josh Currie (28./PP, 60./EN) und Kevin Roy (45.). Das zwischenzeitliche 1:1 des Tabellenelften aus Wien erzielte Zane Franklin (30.). Für das Team von Neo-Coach Dan Lacroix war es der fünfte Sieg in Serie sowie der neunte Erfolg in den jüngsten zehn Spielen. Die KAC-Treffer in Bruneck besorgten Mario Kempe (2.), Mathias From (9.), Simeon Schwinger (14.) und David Maier (42.). Die Klagenfurter fügten Pustertal die erste Heimniederlage nach zuvor acht Siegen zu und verbesserten sich auf Platz zwei.

Die zuletzt besser in Schuss gekommenen Salzburger mussten mit der knappen Niederlage in Budapest wieder einen Rückschlag hinnehmen. Der Meister, für den diesmal nur Connor Corcoran (26./PP) zum 1:1 traf, ist 14 Punkte hinter der Spitze nur Tabellensiebenter. Mann des Abends in Villach war Adam Helewka, der zwei Tore und einen Assist beisteuerte. Die Entscheidung in Linz führte Brian Lebler in der zweiten Minute der Verlängerung herbei, nachdem die Black Wings in der regulären Spielzeit einen 4:2-Vorsprung noch aus der Hand gegeben hatten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
