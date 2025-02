Graz siegt im ICE-Play-off-Rennen in Salzburg, Linz verliert

Von: apa

Die Graz99ers haben am Freitag im Topspiel der drittletzten Runde der ICE Hockey League bei Meister Red Bull Salzburg wichtige Punkte im Kampf um die direkte Viertelfinal-Qualifikation geholt. Die Grazer siegten 3:2 nach Verlängerung und liegen nun gleichauf mit den Black Wings Linz drei Punkte vor dem siebentplatzierten VSV. Linz unterlag bei Olimpija Ljubljana nach Overtime 1:2. Siege im Kampf um die Pre-Play-offs holten die Vienna Capitals und die Pioneers Vorarlberg.

Der KAC zementierte Platz eins mit einem 6:3-Sieg in Asiago und führt sechs Zähler vor Salzburg. Der Titelverteidiger hat seinen Platz in den Top 6 und damit das Viertelfinal-Ticket seit Freitag ebenso sicher in der Tasche wie der punktegleiche HCB Südtirol und zudem noch ein Spiel mehr zu absolvieren als die Konkurrenz. Die Bozener unterlagen im Derby im Pustertal 2:3 nach Verlängerung.

Graz verspielte im Finish 2:0-Führung

Graz war in Salzburg im ersten Drittel die deutlich gefährlichere Mannschaft. Lukas Haudum traf im Powerplay ins kurze Kreuzeck (9.), sein ÖEHV-Nationalteamkollege Manuel Ganahl erhöhte im Mitteldrittel aus kurzer Distanz (25.). Salzburg wurde stärker und rettete sich mit zwei Toren binnen 50 Sekunden in die Verlängerung. Ryan Murphy traf per Schlagschuss, Thomas Raffl lenkte einen weiteren von Peter Schneider ins Tor (jeweils 59.). Eine Einzelaktion von Frank Hora nach einem Scheibengewinn entschied die Partie nach 30 Sekunden der Overtime.

Während Salzburg mit dem Punktgewinn fix im Viertelfinale steht, müssen die Grazer aber weiter zittern. Im Gegensatz zu Linz und Villach haben die Steirer im Grunddurchgang nur noch eine Partie zu absolvieren – am Sonntag zu Hause gegen Pustertal. Die Black Wings führten in Ljubljana durch ein Tor von Andreas Kristler (22.), verpassten aber den vierten Sieg in Folge und kassierten in der Overtime ebenfalls nach einer halben Minute das 1:2.

Direktes Duell um Pre-Play-off-Ticket

Die Capitals erfüllten ihre Pflicht mit einem 3:1 beim längst ausgeschiedenen HC Innsbruck. Seamus Donohue (5.) und Leon Wallner (10./PP) brachten die Wiener auf die Siegerstraße, den Tirolern gelang in ihrem letzten Saisonheimspiel durch Garrett McFadden nur noch der Anschlusstreffer (43.). Für die Entscheidung sorgte Zack Andrusiak ins leere Tor (60.). Die Wiener gewannen nach zwei klaren Heimsiegen (10:0 und 8:2) damit auch das vierte Saisonduell mit dem Liga-Schlusslicht.

Im direkten Duell bei den Pioneers am Samstag (19.30 Uhr) in Feldkirch könnten die Caps Platz zehn und damit die Teilnahme an den Pre-Play-offs im “best of three”-Modus fixieren. Ein Punktgewinn würde dazu bereits ausreichen. Zwei Spiele vor Schluss liegen die Wiener fünf Zähler vor den Vorarlbergern, die ihre Chancen mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den Tabellenvierten Fehervar am Leben hielten. Lucas Sowder (37.) und David Keefer (43.) erzielten die Tore.

Der KAC landete in Asiago seinen sechsten Sieg in Folge und hat gute Chancen auf das Erstwahlrecht des Viertelfinal-Gegners. Simeon Schwinger, Clemens Unterweger und Fabian Hochegger schreiben jeweils ein Tor und einen Assist an. Die weiteren KAC-Treffer besorgten Matt Fraser, Kevin Clark und David Maier. In Bruneck reichte das 2:2 nach regulärer Spielzeit den Pustertal Wölfen ebenso zu einem Platz im Pre-Play-off wie Bozen zu einem Viertelfinal-Ticket.