Gregoritsch erzielt in Europa League lupenreinen Hattrick

Gregoritsch in Torlaune

Österreichs Nationalteam-Stürmer Michael Gregoritsch hat in der Europa League seinen ersten Triplepack als Fußballprofi angeschrieben. Der Steirer erzielte im Heimspiel des SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus am Donnerstagabend mit Toren in der 3., 8. und 36. Minute einen lupenreinen Hattrick. Den 4:0-Pausenstand durch Kiliann Sildillia bereitete Gregoritsch außerdem vor.

Drei Tore waren dem Angreifer bisher erst einmal geglückt: Im Trikot der U21-Nationalmannschaft beim 7:0 gegen Liechtenstein im Oktober 2015.