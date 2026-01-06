Gregoritsch hat sich für Rückkehr nach Augsburg entschieden

Von: apa

Michael Gregoritsch steht unmittelbar vor einer Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga. Österreichs WM-Quali-Held hat sich laut APA-Informationen für ein Angebot seines Ex-Clubs FC Augsburg entschieden. Den Medizincheck hat der 31-jährige ÖFB-Teamstürmer bereits bestanden, berichtete die dänische Zeitung “Tipsbladet” am Dienstag. Lediglich finale Details seien noch zu klären. Gregoritsch soll von Bröndby IF vorerst leihweise bis Saisonende nach Augsburg zurückkehren.

Bröndby setzte den im Sommer von Freiburg verpflichteten Gregoritsch in den vergangenen Monaten großteils nur als Einwechselspieler ein, in 14 Spielen für die Dänen erzielte er drei Treffer. Sein Vertrag beim Traditionsclub aus Kopenhagen läuft noch bis 2028. Im Hinblick auf die WM im Sommer in Nordamerika, zu der Gregoritsch das ÖFB-Team mit seinem entscheidenden Tor zum 1:1-Ausgleich im Quali-Showdown gegen Bosnien im November geschossen hatte, erhofft er sich nun mehr Spielzeit.

Wiedersehen mit Trainer Baum

Vor seinem Wechsel nach Dänemark war Gregoritsch bereits zehn Jahre in der deutschen Bundesliga aktiv. Die meisten Tore gelangen ihm für Augsburg – nämlich 31 in 129 Pflichtspielen. Beim Club aus Bayern stand Gregoritsch von 2017 bis 2022 unter Vertrag, im Frühjahr 2020 war er an Schalke 04 verliehen. Unter Manuel Baum hatte Gregoritsch schon von 2017 bis 2019 in Augsburg gespielt. Der Anfang Dezember als Interimslösung eingesetzte Trainer ist beim Tabellen-15. vorerst bis Saisonende im Amt bestätigt worden.

Gregoritsch hatte zuletzt auch ein Angebot des FC Basel vorliegen, seine Karriere vorerst leihweise in der Schweiz fortzusetzen. Der 72-fache ÖFB-Internationale (23 Tore) dürfte sich im Vorfeld der WM aber für bekannte Gefilde und den Wettbewerb in der deutschen Bundesliga entschieden haben.