Griezmann sieht Defensive als wichtigsten Erfolgsfaktor

Von: APA/Reuters

Starstürmer Antoine Griezmann von Österreichs Gruppengegner Frankreich wird bei der Fußball-EM in Deutschland eher offensive Akzente setzen, er selbst hält aber die Defensivarbeit für den Erfolg am maßgeblichsten. “Es wird entscheidend sein, hinten solide zu stehen”, betonte der 33-Jährige. Der Stürmer von Atletico Madrid strebt seinen ersten EM-Titel an, bei der 0:1-Finalniederlage 2016 gegen Portugal war er dabei. “Das schmerzt noch immer enorm”, erinnert sich Griezmann.

Frankreich startet in EM-Gruppe D am 17. Juni in Düsseldorf gegen Österreich in die EM, spielt am 21. Juni in Leipzig gegen die Niederlande und am 25. Juni in Dortmund gegen Polen.