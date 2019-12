Gröden: Ferstl eröffnet den Super-G am Freitag

Auf der Medal Plaza „La Stua“ in Wolkenstein wurden die Startnummern für den Super-G vergeben

St. Christina – Am Donnerstagabend wurden auf der Medal Plaza „La Stua“ in Wolkenstein im Rahmen einer stimmungsvollen Feier die Startnummern für den Super-G am Freitag auf der Saslong vergeben.

Eröffnet wird das Rennen am Freitag vom Deutschen Josef Ferstl. Der Sieger des Gröden-Super-Gs von 2017 geht um 11.45 Uhr als erster Athlet aus dem Starthaus. Mauro Caviezel aus der Schweiz kommt mit der Nummer 3, der Ultner Lokalmatador Dominik Paris folgt kurz darauf mit der Nummer 5.

Der Führende der Disziplinen-Wertung, Matthias Mayer aus Österreich, hat die Nummer 9, während der Schweizer Marco Odermatt, der vor zwei Wochen in Beaver Creek seinen Premierensieg im Weltcup feierte, mit der Nummer 11 folgt. Der Norweger Kjetil Jansrud geht dagegen mit der Nummer 15 auf die Piste – der Trainingsschnellste der Abfahrt gehört nicht zuletzt wegen seiner äußerst erfolgreichen Gröden-Vergangenheit zu den heißesten Siegesanwärtern.

Die zwei weiteren Südtiroler, die neben Dominik Paris den Super-G in Angriff nehmen, folgen mit Startnummern jenseits der ersten 30: Peter Fill hat die Nummer 32, Alexander Prast die 49, Florian Schieder die 61.