Gröden kann am Dienstag mit einem Heimsieg in der Finalserie auf 2:0 stellen

Von: mk

Wolkenstein – Nach dem klaren 5:1-Auswärtssieg zum Finalauftakt beim HC Meran/o Pircher hat der HC Gherdeina valgardena.it am Dienstag vor heimischem Publikum die Chance, in der Best-of-7-Serie auf 2:0 zu stellen. In der laufenden Postseason konnten sie bislang sechs ihrer sieben Heimspiele gewinnen. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr, die Partie wird live auf Valcome.tv übertragen.

Es war der perfekte Auftakt für Gröden in die Premieren-Finalserie gegen Meran. Mit einem 5:1-Auswärtssieg zum Start sicherten sie sich prompt den Heimvorteil. Und vor dem frenetischen Heimpublikum trumpft die Furie aktuell besonders auf. Von den bisherigen sieben Postseason-Heimspielen unterlagen sie nur einmal – im Viertelfinale den Red Bull Hockey Juniors (2:6). Die übrigen sechs Partien wurden allesamt gewonnen, dabei kassierten sie nie mehr als zwei Gegentore.

Im Halbfinale gegen Zell am See mussten sie in drei Heimspielen lediglich zwei Gegentore hinnehmen. Meran wiederum konnte bislang fünf seiner acht Auswärtsspiele gewinnen – zuletzt das so wichtige siebte Halbfinalspiel in Sisak mit 3:2. Bei Gröden setzten sie sich im letzten direkten Duell am 31. Jänner knapp mit 1:0 durch. Am 25. Oktober behielt Val Gardena knapp mit 4:3 nach Verlängerung die Oberhand.

Alps Hockey League:

Di, 14.04.2026:

19.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – HC Meran/o Pircher

Referees: UNTERWEGER, WINKLER, Abeltino, Seewald | LIVE auf Valcome.tv

Stand in der best-of-7-Serie: 1:0