AHL: Gröden mit Overtime-Sieg zur Serienführung

Von: ka

Salzburg/Wolkenstein – Der HC Gherdeina valgardena.it hat sich im dritten Viertelfinale gegen die Red Bull Hockey Juniors mit 3:2 nach Verlängerung durchgesetzt. Damit sind die Südtiroler das erste Team in dieser Serie, das ein Auswärtsspiel gewinnen konnte, und sie gingen in der Best-of-7-Serie mit 2:1 in Führung. Vlastimil Dostalek erzielte in der 62. Minute den entscheidenden Treffer, nachdem die Juniors sieben Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den 2:2-Ausgleich erzielt hatten.

Nach einem torlosen Startdrittel war es Dmitry Vozovik, der genau zur Spielhälfte die Gäste in Führung brachte. Nur sieben Minuten später erhöhte Davide Schiavone in Überzahl auf 2:0. Dabei blieb es bis zwei Minuten vor Ende des dritten Drittels, ehe die Juniors durch Jesse Juhola – ebenfalls im Powerplay – verkürzten. Eine Minute vor Schluss erhielten die Salzburger erneut ein Überzahlspiel, das sie ebenfalls nutzten: Florian Lanzinger traf erst sieben Sekunden vor der Schlusssirene zum 2:2-Ausgleich und erzwang damit die Overtime.

In diese starteten die Gäste mit einem Powerplay und konnten auch sofort Kapital daraus schlagen. Nach nur 83 Sekunden stand Vlastimil Dostalek goldrichtig und netzte zum 3:2 ein. Damit führen die Südtiroler in der Serie mit 2:1 – alle drei bisherigen Spiele wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden. Spiel vier folgt am Dienstag in Gröden.

Alps Hockey League: So, 15.03.2026:

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it 2:3/OT (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Referees: BERGANT, SNOJ, Divis, Markizeti

Standings in the best-of-7 series: 1:2

Goals RBJ: 1:2 Juhola J. (58./PP1), 2:2 Lanzinger F. (60./PP1)

Goals GHE: 0:1 Vozovik D. (30.), 0:2 Schiavone D. (37./PP1), 2:3 Dostalek V. (62./PP1)