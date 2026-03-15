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3:2-Auswärtserfolg gegen die Jungbullen

AHL: Gröden mit Overtime-Sieg zur Serienführung

Sonntag, 15. März 2026 | 19:41 Uhr
RBJ-GHE
Red Bull Eishockey Akademie / Karpaviciute
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Von: ka

Salzburg/Wolkenstein – Der HC Gherdeina valgardena.it hat sich im dritten Viertelfinale gegen die Red Bull Hockey Juniors mit 3:2 nach Verlängerung durchgesetzt. Damit sind die Südtiroler das erste Team in dieser Serie, das ein Auswärtsspiel gewinnen konnte, und sie gingen in der Best-of-7-Serie mit 2:1 in Führung. Vlastimil Dostalek erzielte in der 62. Minute den entscheidenden Treffer, nachdem die Juniors sieben Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den 2:2-Ausgleich erzielt hatten.

Nach einem torlosen Startdrittel war es Dmitry Vozovik, der genau zur Spielhälfte die Gäste in Führung brachte. Nur sieben Minuten später erhöhte Davide Schiavone in Überzahl auf 2:0. Dabei blieb es bis zwei Minuten vor Ende des dritten Drittels, ehe die Juniors durch Jesse Juhola – ebenfalls im Powerplay – verkürzten. Eine Minute vor Schluss erhielten die Salzburger erneut ein Überzahlspiel, das sie ebenfalls nutzten: Florian Lanzinger traf erst sieben Sekunden vor der Schlusssirene zum 2:2-Ausgleich und erzwang damit die Overtime.

Red Bull Eishockey Akademie / Karpaviciute

In diese starteten die Gäste mit einem Powerplay und konnten auch sofort Kapital daraus schlagen. Nach nur 83 Sekunden stand Vlastimil Dostalek goldrichtig und netzte zum 3:2 ein. Damit führen die Südtiroler in der Serie mit 2:1 – alle drei bisherigen Spiele wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden. Spiel vier folgt am Dienstag in Gröden.

Alps Hockey League: So, 15.03.2026:

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it 2:3/OT (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Referees: BERGANT, SNOJ, Divis, Markizeti
Standings in the best-of-7 series: 1:2
Goals RBJ: 1:2 Juhola J. (58./PP1), 2:2 Lanzinger F. (60./PP1)
Goals GHE: 0:1 Vozovik D. (30.), 0:2 Schiavone D. (37./PP1), 2:3 Dostalek V. (62./PP1)

Bezirk: Salten/Schlern

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