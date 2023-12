Gröden verliert gegen Cortina

Cortina – Im einzigen Dienstagsspiel der Alps Hockey League feierte S.G. Cortina Hafro einen 6:4 Erfolg über den HC Gherdeina valgardena.it und schloss damit die Lücke zu den Top-6-Teams. Für Cortina war dies – nach einer kurzen Schwächephase – bereits der zweite Sieg am Stück.

Der S.G. Cortina Hafro setzte sich am Dienstagabend im einzigen Spiel der Alps Hockey League gegen den HC Gherdeina valgardena.it durch. Das Team aus Gröden ging aber zunächst noch im ersten und auch im zweiten Abschnitt in Führung. Die Gastgeber drehten aber ab der 34. Minute die Begegnung und setzten sich schließlich mit 6:4 durch. Bei Cortina trugen sich sechs verschiedene Cracks in die Torschützenliste ein. Während Cortina damit die Lücke zu den Top-6-Teams schloss, kommt Gröden mit der dritten Niederlage in den vergangenen vier Spielen nicht vom Fleck und muss sich weiterhin mit Tabellenrang 14 zufriedengeben.

Alps Hockey League:

S.G. Cortina Hafro – HC Gherdeina valgardena.it (0:1,3:1,3:2)

Referees: EGGER, LAZZERI, Abeltino, De Zordo

Goals SGC: 1:1 SGC DI TOMASO G. (21:18 / Traversa T. ,BARNABO’ L. / EQ), 2:2 SGC Carozza M. (33:32 / Seed J. ,BARNABO’ L. / EQ), 3:2 SGC Traversa T. (38:21 / Zanatta M. ,Seed J. / EQ), 4:2 SGC Cuglietta D. (47:31 / Sanna M. ,Lacedelli R. / EQ), 5:2 SGC Parini G. (53:12 / DI TOMASO G. ,Traversa T. / EQ), 6:4 SGC Adami F. (59:55 / Zardini Lacedelli N. ,Sanna M. / EQ)

Goals GHE: 0:1 GHE De Luca A. (08:12 / Brugnoli J. ,Cristellon Y. / EQ), 1:2 GHE Cristellon Y. (23:55 / McGowan B. ,Brugnoli J. / EQ), 5:3 GHE De Luca A. (58:00 / Glück D. / EQ), 5:4 GHE Messner L. (58:36 / Kasslatter H. ,De Luca A. / EQ)