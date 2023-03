Großartige Leistungen bei VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaft 2023

Sterzing – Die diesjährige Auflage der VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaften am 11. und 12. März im Skigebiet Rosskopf hatte es in sich. Exakt 601 Nachwuchsskifahrer*innen sorgten für spannungsgeladene VSS-Titelkämpfe. Erfolgreichster Verein war der Ski Club Gröden.

Die VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaft im März ist das große Highlight bei Südtirols Nachwuchs-Skifahrern. Aufgeteilt auf zwei Tage ermittelten die jungen Talente der Jahrgänge 2012 und 2014 bereits am Samstag, dem 11. März die VSS/Raiffeisen Landesmeister*innen und die Jahrgänge 2011 und 2013 folgten am Sonntag, dem 12. März. Über 600 Kinder haben sich an diesen beiden Tagen die Skier angeschnallt und versucht die Landesmeistertitel zu holen.

Im Anschluss an beiden Tagen wurden die Sieger im Herzen der Fuggerstadt Sterzing gekürt. Dabei überreichten unter anderem Raiffeisenverbands-Obmann Herbert Von Leon, VSS-Obmann-Stellvertreter Paul Romen und Bürgermeister der Gemeinde Sterzing Peter Volgger den glücklichen Siegern ihre Pokale und Preise. „Wir haben heute großartige Leistungen gesehen und ein großes Kompliment gilt dem WSV Sterzing Ski für die hervorragende Organisation der VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaft 2023“, erklärte VSS-Vorstandsmitglied Josef Platter, der auch gewohnt souverän die Landesmeisterschaften moderierte.

Aus sportlicher Sicht überzeugte in der Kategorie U12 Buben Mattia Vinatzer. Der kleine Bruder vom bekannten Südtiroler Skifahrer Alex Vinatzer kürte sich mit 40,76 Sekunden und damit der schnellsten Zeit des Wochenendes zum VSS/Raiffeisen Landesmeister 2023. Auch bei den Mädchen derselben Kategorie begeisterte Hannah Mahlknecht vom ASC Kastelruth, die das Ziel in gerade Mal 41,85 Sekunden erreichte. Die Landesmeistertitel in der Kategorie U10 gingen an Laura Stuffer vom Ski Club Gröden und Fabian Plankensteiner vom ASV Taisten.

Die spannendsten Entscheidungen gab es bereits am Samstag. In der Kategorie U11 konnte sich Mia Molling vom ASV TZ Jochtal-Gitschberg mit 26 Hundertstel Vorsprung (in 42,65 Sekunden) zur Zweitplatzierten den Sieg holen. Noch knapper war die Entscheidung bei gleichaltrigen Buben. Hier siegte Robin Kelder vom Ski Club Gröden mit einem Vorsprung von gerade Mal drei Hundertstel (in 43,43 Sekunden) vor Simon Staffler vom ASC Ulten. Die Landesmeistertitel in der Kategorie U9 gingen an Felix Ausserhofer vom ASV Taufers und an Sara Perathoner vom ASV Tscherms. Der Sieg in der Mannschaftswertung ging an den SC Gröden.

Übersicht der Sieger*innen:

U9 – Jahrgang 2014:

Mädchen:

Sara Perathoner (ASV Tscherms)

Elisa Raggi (ASC Eggen)

Felicitas Prosch (ASC Plose)

Buben:

Felix Ausserhofer (ASV Taufers)

Luca Thaler (ASC Sarntal)

Milan Wierer (ASC Gsiesertal)

U10 – Jahrgang 2013

Mädchen:

Laura Stuffer (Ski Club Gröden)

Sofia Randon (GSA Grole)

Arianna Vareschi (WSV Sterzing Ski)

Buben:

Fabian Plankensteiner (ASV Taisten)

Aron Lanpacher (ASV Tscherms)

Leo Giubbilei (ASV Ritten Sport)

U11 – Jahrgang 2012

Mädchen:

Mia Molling (ASV TZ Jochtal-Gitschberg)

Sofia Lanz (ASV TZ Jochtal-Gitschberg)

Natalie Morandell (ASC Kaltern)

Buben:

Robin Kelder (Ski Club Gröden)

Simon Staffler (ASC Ulten)

Daniel Mair (ASV Ridnaun)

U12 – Jahrgang 2011

Mädchen:

Hannah Mahlknecht (ASC Kastelruth)

Vicky Insam (Ski Club Gröden)

Gloria Kostner (Ski Club Gröden)

Buben:

Mattia Vinatzer (Ski Club Gröden)

Julian Dejori (ASV Welschnofen)

Samuel Prantl (ASC Ulten)