Große Boulder-Party in Brixen kann beginnen

Brixen – Das lange Warten auf eines der sportlichen Highlights in Südtirol in diesem Jahr hat ein Ende. Am Freitag, 9. Juni beginnt der Boulder Weltcup in der Vertikale in Brixen mit der Qualifikation. Eingeläutet wird das lange Wochenende im Zeichen des Klettersports bereits am Donnerstagabend ab 20 Uhr mit der Italienpremiere des Filmfestivals „REEL ROCK 17“.

Brixen ist bereit. Bereit für jene rund 200 Klettersportlerinnen und -sportler aus 45 verschiedenen Nationen, die an diesem Wochenende die Vertikale vor täglich 2000 erwarteten Zuschauern zum Beben bringen werden. Zunächst einmal heißt es für Olympiasieger, Welt- und Europameisterinnen und -meister die Qualifikation zu überstehen, die am Freitag, 9. Juni von 9 bis 13.30 Uhr bei den Frauen und von 16.00 Uhr bis zum Ende um 21.00 Uhr bei den Männern bei kostenlosem Eintritt über die Bühne gehen wird. Am Samstag, 10. Juni bestreiten die Top-Kletterinnen zwischen 11.00 und 13.15 Uhr das Halbfinale, ehe es ab 20.00 Uhr im Finale um den erhofften Weltcupsieg geht. Selbes Programm, aber dann mit den weltbesten Kletterern als Protagonisten, am Sonntag, 11. Juni zum Abschluss des diesjährigen Boulder Weltcups in Brixen.

Zahlreiche Top-Stars der Szene haben sich für das hochkarätige Event angekündigt. Olympiasieger Alberto Ginés López aus Spanien ist ebenso mit von der Partie, wie Mehrfach-Weltmeister Adam Ondra aus Tschechien. Am Start zudem beide „Stockerln“ des vergangenen Jahres: Bei den Männern Sieger Yannick Flohé aus Deutschland, der Zweitplatzierte Maximilian Milne aus Großbritannien und der Japaner Tomoa Narasaki als Dritter, sowie bei den Frauen Siegerin Natalia Grossman (USA), Hannah Meul aus Deutschland und die Chinesin Zhilu Luo. Italiens Nationalmannschaft reist mit 13 Athletinnen und Athleten an, darunter auch die beiden Südtiroler Lokalmatadore Michael Piccolruaz und Filip Schenk, beide aus Gröden.

Routenbauer seit Montag am Werk

„Wir haben ein hochkarätiges Teilnehmerfeld und freuen uns ungemein auf die zweite Ausgabe des Boulder Weltcups hier in Brixen. Die Vorbereitungen sind weitestgehend abgeschlossen, jetzt geht es vorwiegend um die Details. So sind seit Montag die Routenbauer im Einsatz, die die Topkletterinnen und -kletterer vor schwierige Aufgaben stellen werden. Ansonsten läuft alles nach Plan und wir können es kaum erwarten, dass alles losgeht“, sagen Ralf Preindl (OK-Präsident) und Alexandra Ladurner (sportliche Leiterin) vom ausrichtenden Alpenverein Südtirol.

Eingeläutet wurde das große Kletterfest in der ehemaligen Bischofsresidenz bereits am 2. Juni von einem rauschenden Konzert mit dem bekannten österreichischen Liedermacher Hubert von Goisern. Aber auch das restliche Rahmenprogramm kann sich mehr als sehen lassen. So steht am Donnerstagabend, 8. Juni ab 20.00 Uhr die Italienpremiere von „REEL ROCK 17“ an, in deren Rahmen die weltbesten Kletterfilme gezeigt werden. Nach den Qualifikationsdurchgängen am Freitagabend (9. Juni) bei freiem Eintritt sorgt die Live-Band „Spremuta“ für Partystimmung, während am Samstag, 10. Juni „Shanty Powa“ und ein DJ die Vertikale zum Beben bringen.