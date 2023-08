Große Vorfreude auf das Traumspiel mit dem FC Bayern München an diesem Samstag

Kaltern – Der Countdown tickt unaufhaltsam herunter! An diesem Samstag, 19. August trifft in der Sportzone St. Anton in Kaltern im Rahmen des sogenannten Traumspiels eine Auswahl der Südtiroler Bayern-Fanclubs auf den deutschen Rekordmeister. Die Vorbereitungen für das Event, zu dem rund 6000 Zuschauer aus allen Teilen des Landes erwartet werden, laufen auf Hochtouren.

Der große Tag, auf den Tausende Südtiroler Bayern-Fans seit Monaten hinfiebern, beginnt um 10 Uhr mit einem Festbetrieb im großen Festzelt in unmittelbarer Nähe des Fußballplatzes. Ein erster Höhepunkt ist ein von Stephan Lehmann geführter Talk mit Raimond Aumann, dessen Beginn auf 13.30 Uhr festgelegt ist und ebenfalls im Festzelt über die Bühne gehen wird. 90 Minuten später verlagert sich das Geschehen ins Freie: Um 15 Uhr wird das Traumspiel zwischen den Profis des FC Bayern München – die nur wenige Stunden vorher mit einem Auswärtsspiel gegen Werder Bremen in die Bundesliga starten – und einer Auswahl von Amateurkickern, die beim italienischen Fußballverband FIGC gemeldet und Mitglied eines Südtiroler Bayern-Fanklubs sind, angepfiffen.

Die 44 Auserwählten, die von den 39 Südtiroler Fanklubs nominiert wurden, werden kurz vor Spielbeginn dem Publikum vorgestellt, ehe sie auf dem Rasen ihr Bestes geben werden. Im Rahmen des Traumspiels kommen am Samstag aber nicht nur alle „großen“ Bayern- Fans voll auf ihre Kosten: Für die jüngsten Anhänger des sechsmaligen Champions-League-Siegers gibt es eine Kids Zone mit Hüpfburg, Zaubershow, verschiedenen Spielen und Schminkecke.

Große Vorfreude in Kaltern und ganz Südtirol

„Wir freuen uns, dass es am Samstag endlich losgeht. In Kaltern und darüber hinaus ist das Traumspiel seit vielen Wochen Gesprächsthema Nummer eins. Die Vorbereitungen für dieses Event waren eine große Herausforderung für unseren Verein und gehen nun in die Endphase über. Vor allem das Verkehrskonzept hat uns einiges an Kopfzerbrechen bereitet“, heißt es von Seiten der Weinbeisser Kaltern, die vom FC Bayern München mit der Organisation des diesjährigen Traumspiels betraut wurden.

Die Sportzone St. Anton in Kaltern wird am Samstag, 19. August als Austragungsort aus Sicherheitsgründen großräumig abgesperrt und ist ab der Kreuzung Europastraße–Altenburgerweg nur zu Fuß erreichbar. Den Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Kaltern anzureisen. An der Bushaltestelle Kaltern Bahnhof besteht die Möglichkeit auf den Shuttledienst umzusteigen, der die Besucherinnen und Besucher bis zur Kreuzung Europastraße-Altenburgerweg bringt.

Wer nicht auf die Benutzung seines Fahrzeugs verzichten kann, hat die Möglichkeit dieses am Kellereienareal – Kellereistraße (P1) oder im Bereich des Parkplatzes an der Weinstraße (P2) abzustellen. Auch an diesen beiden Parkplätzen hält der eigens eingerichtete Shuttledienst und bringt die Fans bis zur Kreuzung Europastraße-Altenburgerweg. Ausweichparkplätze gibt es in der Gemeinde Eppan in St. Pauls im Bereich der Bushaltestelle Schloss Wart und beim Parkplatz „Tetter II“ in St. Michael Eppan. Von hier können die Besucherinnen und Besucher mit den öffentlichen Bussen bis nach Kaltern weiterfahren. Auch die Anreise mit dem Fahrrad ist möglich. Die Fahrräder müssen nach der Einlasskontrolle im dafür vorgesehenen Bereich abgestellt werden.

Das Traumspiel ist ausverkauft – Zutritt zum Areal nur mit gültiger Eintrittskarte

„Wichtig zu wissen ist, dass der Zutritt zum gesamten Areal nur mit gültigem Ticket möglich ist. Auch Babys und Kleinkinder benötigen eine gültige Eintrittskarte. Vor Ort können keine Karten mehr käuflich erworben werden, das Traumspiel ist ausverkauft. Auf dem Veranstaltungsgelände sind nur kleine Taschen erlaubt. Taschen, Beutel oder Rucksäcke, welche die Größe Din-A4 überschreiten, dürfen auf dem Veranstaltungsgelände nicht mitgeführt werden“, ergänzen die Weinbeisser Kaltern, die sich bereits im Vorfeld bei den zahlreichen Sponsoren und unzähligen freiwilligen Helfern für ihre Unterstützung bedanken.