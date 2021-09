Großes Euregio-SprintChampion Finale in Meran

Meran – Der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) veranstaltet am Sonntag, den 3. Oktober im Auftrag der Europaregion – Euregio Tirol-Südtirol-Trentino das große Euregio-SprintChampion Finale auf der Kurpromenade in Meran. Im Vorfeld haben bereits zahlreiche Kinder und Jugendliche an den verschiedenen Etappen des Südtiroler SprintChampions teilgenommen und beim Landesfinale wurden die schnellsten Nachwuchssprinter Südtirols ermittelt. Nun stellen sich diese beim Euregio-Finale den schnellsten Sprinterinnen und Sprintern aus Tirol und dem Trentino.

Das Konzept des 2018 in Nordtirol entwickelten SprintChampions ist simpel. Kinder und Jugendliche laufen auf einer Sprintbahn so schnell sie können. Das Besondere dabei: Diese Sprints finden nicht in einem Leichtathletik- oder Sportstadion statt, sondern mitten im Stadt- oder Dorfzentrum. Ermöglicht wird das durch eine mobile Laufbahn. In diesen Sommer brachte der VSS die erfolgreiche SprintChampion-Serie, nach 2019 bereits zum zweiten Mal nach Südtirol. Im ganzen Land haben zahlreiche Buben und Mädchen bei den verschiedenen Etappen des Südtiroler SprintChampions ihr Können unter Beweis gestellt. Beim abschließenden Landesfinale wurden die schnellsten 40 Nachwuchssprinter Südtirols der Jahrgänge 2008 und jünger ermittelt.

„Rund 350 Kinder und Jugendliche haben an den verschiedenen Etappen teilgenommen. Wir konnten durch diese Serie wieder vielen Kindern und Jugendlichen den Spaß am Laufssport vermitteln“, freut sich VSS-Referent für Leichtathletik Reinhold Rogen. Zeitgleich zur Suche des Südtiroler SprintChampions wurden auch in den Nachbarregionen die schnellsten Nachwuchssprinter ermittelt. Die Suche der SprintChampions aus Tirol und aus dem Trentino haben die Partnerverbände des VSS, der ASVÖ Tirol und der CSI Trento, übernommen. Beim großen Euregio-SprintChampion Finale haben nun die schnellsten Südtiroler Nachwuchssprinter die Möglichkeit gegen die besten Sprinterinnen und Sprinter der jeweiligen Europaregionen anzutreten.

Im Sinne des SprintChampion-Konzepts wurde für das große Euregio-Finale ein ganz besonderer Ort gewählt. Die Laufbahn wird sich am Sonntag, 3. Oktober ab 13.00 Uhr vom Kurhaus in Meran 60 Meter entlang der bekannten Kurpromenade erstrecken. „Das Euregio-Finale des SprintChampions bezeugt wieder eindrucksvoll die verbindende und integrative Wirkung des Sports. Bei diesem Finale kommen Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Regionen und Sprachgruppen für einen sportlichen Austausch zusammen“, erklärt VSS-Obmann Günther Andergassen.

Weitere Informationen zum Euregio-SprintChampion Finale finden Sie auf der VSS-Webseite.