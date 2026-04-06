Großschartner Dritter beim Zeitfahr-Auftakt im Baskenland

Von: apa

Radprofi Felix Großschartner hat beim Auftaktzeitfahren der Baskenland-Rundfahrt als Dritter geglänzt. Schneller als der Oberösterreicher waren am Montag in Bilbao nur Jungstar Paul Seixas (Decathlon) und Kevin Vauquelin (Ineos) aus Frankreich. Alle anderen Asse wie das Red-Bull-Duo Primoz Roglic (4.) und Florian Lipowitz (6.) sowie seinen UAE-Kapitän Isaac del Toro (13.) distanzierte Großschartner auf den 13,8 km mit einem langen und einem extrem steilen Schlussanstieg.

Der 19-jährige Seixas gewann überlegen 23 Sekunden vor Vauquelin, 27 vor Großschartner und 28 vor Roglic. Bis Samstag stehen im Norden Spaniens mehrere Bergetappen auf dem Programm, am Dienstag warten von Pamplona nach Lekunberri mehr als 3.000 Höhenmeter.