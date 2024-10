Grünes Licht für Ski-Weltcup in Sölden

Von: Ivd

Sölden – Dem Auftakt im alpinen Ski-Weltcup in Sölden steht nichts mehr im Wege. Nach einer positiven Schneekontrolle am Donnerstag durch den Weltverband (FIS) gab es grünes Licht für die Rennen am 26. und 27. Oktober am Rettenbachgletscher. Die Einzelheiten erfahrt ihr auf SportNews.it.