Gstrein gewinnt Olympia-Silber bei Slalom-Sieg von Meillard

Von: apa

Fabio Gstrein hat den österreichischen Ski-Männern doch noch die erste Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen in Italien beschert. Der 28-jährige Tiroler gewann im Slalom, dem letzten Alpin-Rennen in Bormio, Silber (+0,35). Olympiasieger im Torlauf 2026 darf sich Loic Meillard nennen. Der Weltmeister aus der Schweiz reiste damit mit einem vollständigen Medaillensatz aus Italien ab. Der Norweger Atle Lie McGrath fädelte nach komfortabler Pausenführung ein.

Mitfavorit Manuel Feller schied bereits im ersten Durchgang aus. Michael Matt landete auf Rang acht, Marco Schwarz wurde Zehnter. Gstrein bewahrte die österreichischen Ski-Männer vor dem zweiten “Nuller” in Einzelentscheidungen bei Olympia überhaupt. 2010 hatte es in Whistler in damals fünf Bewerben inklusive der traditionellen Kombination nichts zu feiern gegeben. Die Bilanz der diesjährigen Spiele poliert zusätzlich die Silbermedaille in der im Weltcup-Alltag nicht ausgetragenen Team-Kombination durch Vincent Kriechmayr/Feller auf.