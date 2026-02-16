Aktuelle Seite: Home > Sport > Gstrein gewinnt Olympia-Silber bei Slalom-Sieg von Meillard
Fabio Gstrein im Olympia-Slalom von Bormio

Gstrein gewinnt Olympia-Silber bei Slalom-Sieg von Meillard

Montag, 16. Februar 2026 | 14:39 Uhr
Fabio Gstrein im Olympia-Slalom von Bormio
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Fabio Gstrein hat den österreichischen Ski-Männern doch noch die erste Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen in Italien beschert. Der 28-jährige Tiroler gewann im Slalom, dem letzten Alpin-Rennen in Bormio, Silber (+0,35). Olympiasieger im Torlauf 2026 darf sich Loic Meillard nennen. Der Weltmeister aus der Schweiz reiste damit mit einem vollständigen Medaillensatz aus Italien ab. Der Norweger Atle Lie McGrath fädelte nach komfortabler Pausenführung ein.

Mitfavorit Manuel Feller schied bereits im ersten Durchgang aus. Michael Matt landete auf Rang acht, Marco Schwarz wurde Zehnter. Gstrein bewahrte die österreichischen Ski-Männer vor dem zweiten “Nuller” in Einzelentscheidungen bei Olympia überhaupt. 2010 hatte es in Whistler in damals fünf Bewerben inklusive der traditionellen Kombination nichts zu feiern gegeben. Die Bilanz der diesjährigen Spiele poliert zusätzlich die Silbermedaille in der im Weltcup-Alltag nicht ausgetragenen Team-Kombination durch Vincent Kriechmayr/Feller auf.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Niemandsland” mitten in Bozen
Kommentare
39
“Niemandsland” mitten in Bozen
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Kommentare
36
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Kommentare
29
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Kommentare
27
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
25
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Anzeigen
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
DJ & Band Edition
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 