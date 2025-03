Gutschi schafft als Schiri-Assistentin Sprung zur EM

Von: apa

Amina Gutschi vertritt Österreich im Sommer bei der Frauen-Fußball-EM in der Schweiz. Während Österreichs Nationalteam die Qualifikation für die Endrunde verpasst hat, schaffte die 37-Jährige den Sprung ins Team der Schiedsrichter-Assistentinnen. Eine österreichische Hauptschiedsrichterin wurde nicht nominiert. Die UEFA gab am Montag die Nominierungen bekannt. Gutschi befindet sich somit auf den Spuren von Sara Telek, die bei der EM 2022 in England als Assistentin tätig war.

Für die Vorarlbergerin und zweifache Mutter ist es nach zwei Einsätzen im Nachwuchsbereich – U17-EM 2022 inklusive Finale und U20-WM 2024 – das dritte internationale Großereignis. Die EM findet von 2. bis 27. Juli statt.