Halbfinal-Rückspiel in Bozen

Der FCS trifft am Mittwoch zuhause auf Fidelis Andria

Bozen – Am Mittwoch, den 2. März bestreitet der FC Südtirol das Halbfinal-Rückspiel des Serie C-Pokals. Das Team von Coach Ivan Javorcic trifft im Drusus-Stadion – Spielbeginn um 16.30 Uhr – auf Fidelis Andria. Das Hinspiel in Apulien (18. Jänner) endete mit einem 4:0-Erfolg für die Südtiroler.

Der FC Südtirol hat sich mit dem Sieg im Stadio „Degli Ulivi“ eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel geschaffen. Im Hinspiel in Apulien wurden zwei Fidelis Andria-Spieler bereits nach wenigen Minuten des Feldes verwiesen, sodass der FCS für rund 70 Minuten mit zwei Mann mehr auf dem Spielfeld stand. Der Sieger dieser Halbfinalpaarung trifft im Endspiel auf Padua.

Der Gegner

In der Meisterschaft – Kreis der Serie C – liegt Fidelis Andria zurzeit auf dem 19. Tabellenplatz. Am letzten Spieltag feierte das Team des Trainer-Duos Di Leo-Di Bari, welches Anfang Februar den Posten von Ciro Ginestra übernahm, einen runden 3:0-Erfolg gegen Taranto. Im Serie C-Pokal setzten sich die Weiß-Blauen gegen Bari, Virtus Francavilla, Foggia und Piacenza durch und sicherten sich somit ihren Platz im Halbfinale.

Die Finalspiele des Serie C-Pokals werden am 9. März und am 6. April ausgetragen. Der Sieger des Turniers qualifiziert sich automatisch für die nationale Phase der Playoffs (es sei denn, das Team befindet sich am Ende der Meisterschaft auf den Plätzen 16 bis 20; ersetzt durch den Finalisten oder der besten Viertplatzierten) sowie für den Italienpokal der Serie A 2022/23.

Alte Bekannte

Giacomo Poluzzi hütete von Juli 2015 bis Jänner 2017 den Kasten von Fidelis Andria (44 Einsätze). Beim Club aus Apulien stehen hingegen drei ehemalige FCS-Profis unter Vertrag: Matteo Legittimo (Rückrunde 2011/12, 17 Einsätze), Giacomo Tulli (2015-2017, 67 Einsätze und 11 Treffer) und Matteo Di Piazza (Rückrunde 2008/09, 13 Einsätze und 3 Treffer).

Im Jänner feierte der FC Südtirol seinen allerersten Sieg gegen Fidelis Andria. In der Meisterschaft 2011/12 gab es hingegen ein Unentschieden im Drusus-Stadion (1:1) und einen Fidelis Andria-Sieg in Apulien (3:1).

Der Schiedsrichter

Referee der Begegnung ist Herr Mattia Pascarella. Unter der Leitung des Unparteiischen der Sektion Nocera Inferiore gab es für den FCS bisher einen Sieg (Fano-FCS 0-3, 2018/19), ein Unentschieden (FCS-Sambenedettese 0-0, 2020/21) und zwei Niederlagen (FCS-Carpi 2-3, 2019/20, FCS-Piacenza 0-2, 2019/20). Als Assistenten sind Mattia Regattieri (Finale Emilia) und Marco Porcheddu (Oristano) im Einsatz, vierter Offizieller ist Abdoulaye Diop (Treviglio).

Das Match wird live auf der Online Plattform ElevenSports übertragen. Weiters kann die Begegnung auf dem Liveticker des FC Südtirol sowie im Radio – Radio Dolomiti und Radio NBC Rete Regione – verfolgt werden.