Hallen-Italienmeisterschaft: Kofler und Buglisi holen Bronze

Bozen – Starke Vorstellungen von Stabhochspringerin Nathalie Kofler und Geherin Sara Buglisi, die am Wochenende bei der U20- und U23-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona Bronze im U23-Bewerb gewannen. Außerdem sicherte sich der Athletic Club 96 Bozen mit Alberto Murari und Federico Lorenzo Bruno zwei weitere Goldmedaillen.

Sowohl die Lananerin Kofler als auch die Meranerin Buglisi zeigten in Ancona eine gute Vorstellung. Das Stabhochsprung-Ass vom SV Lana überquerte beim ersten Versuch 4.05 m, scheiterte dann aber drei Mal an 4.15 m. Der Sieg ging an die Römerin Giulia Valletti Borgnini, die sich mit 4.25 m vor Giada Pozzato aus Brescia (4.15) behaupten konnte.

Auch Geherin Sara Buglisi, die für den Bozner Verein Athletic Club 96 startet, stieg über 3000 m aufs Podium. Die Meranerin, die in sechs Tagen ihren 22. Geburtstag feiert, stoppte die Zeitmessung in 14:17.41 Minuten, was ebenfalls zu Platz 3 reichte. Alexandrina Mihai kürte sich in 12:58.25 Minuten souverän vor Vittoria Di Dato (13:47.56) zur U23-Italienmeisterin.

Athletic Club holt zwei weitere Goldmedaillen, Burger stark

Auch zwei weitere Aushängeschilder vom Athletic Club 96 Bozen wussten in Ancona zu überzeugen. Die beiden U23-Talente Alberto Murari und Federico Lorenzo Bruno sicherten sich im Hoch- bzw. Dreisprung den „Tricolore“. Federico Lorenzo Bruno aus Novara, im Vorjahr noch U20-Italienmeister, entschied den U23-Bewerb mit 15.86 m für sich, Hochspringer Murari überquerte hingegen in seiner Paradedisziplin 2.11 m.

Auch U20-Ass Marie Burger ließ in den Marken aufhorchen. Die 19-jährige Vahrnerin kam im 60-m-Hürdenlauf in 8.74 Sekunden (neue Bestmarke) als Fünfte ins Ziel, zu Bronze fehlten lediglich acht Hundertstelsekunden. Im Vorlauf stoppte Burger die Zeitmessung in ebenfalls guten 8.75 Sekunden.

Alle Ergebnisse der Südtiroler bei der U20- und U23-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona:

U20 Damen

60m Hürden: 5. Marie Burger (SSV Brixen) 8.74

U23 Herren

800m: 17. Giovanni Santomaso (Athletic Club 96 Bozen) 1:58.85

Hoch: 1. Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen) 2.11

Drei: 1. Federico Lorenzo Bruno (Athletic Club 96 Bozen) 15.86

Staffel 4x200m: 15. CSS Leonardo da Vinci (Alessandro Boulgak, Mattia Pivetta, Elias Vonella, Luca Tenaglia) 1:35.72

U23 Damen

60m: 19. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 7.95

400m: 12. Federica Cavalli (SG Eisacktal) 57.17

Stab: 3. Nathalie Kofler (SV Lana) 4.05

Gehen 3000m: 3. Sara Buglisi (Athletic Club 96 Bozen) 14:17.41