Österreich in Baden nicht mehr vertreten

Hammarberg/Berger in Baden im Viertelfinale out

Samstag, 09. August 2025 | 16:07 Uhr
Österreich in Baden nicht mehr vertreten
APA/APA/AFP/Archiv/LOUISA GOULIAMAKI
Von: apa

Timo Hammarberg/Tim Berger haben beim Challenge-Turnier der Beach-Volleyball-Pro-Tour in Baden ihr Viertelfinalspiel verloren, mit dem Erreichen dieser Runde aber vorzeitig das Ticket für die WM gelöst. Die topgesetzten Österreicher setzten sich zunächst gegen Eylon Elazar/Kevin Cuzmiciov aus Israel mit 2:0 (20,19) durch, unterlagen anschließend aber den US-Amerikanern Miles Evans/Chase Budinger mit 0:2 (-17,-19).

“Israel ist unfassbar gut abgeklärt und genauso unangenehm, wie man es erwartet hat”, sagte Hammarberg nach dem Erfolg in der Früh. In der Runde der letzten acht und u.a. gegen den ehemaligen NBA-Profi Budinger zeigte das ÖVV-Duo im zweiten Satz Kampfgeist und erspielte sich nach anfänglichem Rückstand eine 8:7-Führung, konnte daraus aber nicht das entscheidende Potenzial schlagen.

“Es tut sehr weh. Es ist enttäuschend, das muss man ehrlich sagen. Am Ende hat die Erfahrung gewonnen”, meinte Hammarberg im ORF-TV-Interview. Berger machte auch das “mäßige Service” verantwortlich, mit einem bisschen besseren Spiel wäre der Sieg drinnen gewesen. Österreich ist damit beim mit 250.000 Dollar (rund 216.000 Euro) dotierten Event der zweithöchsten Pro-Tour-Kategorie nicht mehr vertreten. Hammarberg/Berger spielen kommende Woche in Baden bei der U22-EM.

