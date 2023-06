Hamza gewinnt Olympia-Qualifikationsturnier

Bozen – Yasmine Hamza hat am Sonntag in Chiles Hauptstadt Santiago zum zweiten Mal in ihrer Karriere ein Weltranglistenturnier im Einzel gewonnen. Dieser Sieg bringt ihr wichtige Punkte für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Mit erst 19 Jahren hat Hamza weitere Südtiroler Badmintonrekorde gebrochen.

21:10, 21:16 gegen Ines Lucia Castillo Salazar aus Peru, die Nummer 1 des Turniers und Nr. 89 der Welt. Wie ein Orkan fegte Hamza im Endspiel des Chile Futures über ihre Gegnerin aus Peru. „Sie hat ein hohes Tempo gespielt und vor allem mental einen großen Sprung gemacht“, freute sich Trainervater Csaba Hamza. Ein Beleg für den Reifeprozess seiner Tochter ist auch der 21:14, 21:19-Erfolg im Halbfinale über Hristomira Popovska. Gegen die Bulgarin hatte sie nämlich beide vorhergehenden Vergleiche verloren.

Mit dem Turniersieg rückt Hamza in die Top 100 der Welt vor und damit auf ihre bislang beste Platzierung. Der Turniersieg ist auch wichtig für die Olympiaqualifikation, die Anfang Mai begonnen hat. Von da weg zählen die 10 besten Ergebnisse, die bis Ende April 2024 erzielt werden. Stand heute wäre Hamza als erste Südtiroler Badmintonspielerin für Olympische Spiele qualifiziert. Bis zum Olympiaticket ist es aber noch eine Eiter Weg. Die Malerin Judith Mair erreichte in Chile das Halbfinale. Italien bejubelte außerdem auch den Sieg im Männereinzel durch Fabio Caponio.

Als Teenagerin hat Hamza beinahe alle Südtiroler Rekorde bei Weltranglistenturnieren gebrochen. Die für die SSV Bozen gemeldete Spielerin hält nun bei vier Turniersiegen (zwei im Einzel, zwei im Doppel) und bei 16 Podestplätzen. Damit stand sie einmal öfter am Podest als Rekord-Italienmeister Klaus Raffeiner.

Für Hamza geht es diese Woche gleich weiter. In Santo Domingo (International Series) ist sie als Titelverteidigerin am Start. Ende Juni vertritt die 19-Jährige Italien bei den Europaspielen im polnischen Tarnow.

Ergebnisse Chile

Die SBS – Südtirol Badminton School ist ein Elite-Förderprojekt des Landes. Ziel der SBS ist, junge Talente – vor allem der Südtiroler Badmintonvereine – zusammenzuführen und auf individueller Basis zu fördern. Rund 25 Spieler trainieren an der SBS, zu ihnen zählt auch Hamza.