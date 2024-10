Hamza triumphiert in Algerien

Von: ka

Bozen – Nach mehr als einem Jahr steht Yasmine Hamza wieder ganz oben auf dem Siegertreppchen. Die 21-jährige Boznerin hat beim Weltranglistenturnier in Algerien (International Series) das Einzel gewonnen. Nach zuletzt vier Finalniederlagen war es ihr insgesamt fünfter Triumph bei einem Weltranglistenturnier, der dritte im Einzel.

Ihren Kreuzbandriss vom 31.Oktober 2023 spürt Yasmine Hamza nur noch in der Weltrangliste. Doch wenn sie weiter so stark spielt, wird sie bald wieder in den Top 100 sein. Am Dienstag kehrt sie zumindest in die Top 200 zurück: dank ihrer überragenden Vorstellung in Algerien. Ohne Satzverlust erreichte die Spitzen Spielerin der SBS – Südtirol Badminton School in der Hauptstadt Algier das Finale.

Dort war sie gegen die gleichaltrige Loh Zhi Wei aus Malaysia Außenseiterin. 16:18 und 18:19 lag Hamza im 1. Satz zurück, ging beim Stande von 20:19 erst zum zweiten Mal in diesem Satz in Führung. „Nachdem ich einen Satz im Finale vor einer Woche in Ägypten knapp verloren hatte, wollte ich diesen ersten Satz unbedingt gewinnen. Ich habe versucht und dieser Phase auf Angriff zu spielen und wurde dafür belohnt“, freute sich Hamza. Ihre Rivalin aus Asien verlor dadurch den Faden, Hamza hingegen drückte auch im zweiten Satz aufs Gaspedal und gewann schließlich 22:20, 21:13. „Ihre Steigerung während der dreiwöchigen Afrika-Tour war heute deutlich zu sehen und auch mental hat sie es super hinbekommen“, zeigte sich auch Trainer Csaba Hamza erfreut.

Der verdiente Lohn: Nach vier Finalniederlagen gewinnt Hamza ihre insgesamt fünfte Goldmedaille, die dritte im Einzel. Mit erst 21 Jahren ist Hamza die mit Abstand erfolgreichste Südtiroler Badmintonspielerin der Geschichte. Sie hält nun bei 22 Medaillen bei Weltranglistenturnieren (12 im Einzel).

Alle Titel von Yasmine Hamza:

2019 Südafrika Future Series (Doppel mit Katharina Fink)

2021 Zypern Future Series (Doppel mit Katharina Fink)

2022 Dom. Republik International Series (Einzel)

2023 Chile Future Series (Einzel)

2024 Algerien International Series (Einzel)

Results Algeria International

Die SBS – Südtirol Badminton School ist ein Elite-Förderprojekt des Landes. Ziel der SBS ist, junge Talente – vor allem der Südtiroler Badmintonvereine – zusammenzuführen und auf individueller Basis zu fördern. Knapp 30 Spieler trainieren an der SBS, zu ihnen zählt auch Hamza.