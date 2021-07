Handball.Kultur.Brixen: Teil eins der „Lobishymnen“ ist online

Brixen – Nach dem erfolgreichen Auftakt der Veranstaltungsreihe zum 50-Jahr-Jubiläum des Brixner Handballs, steht nun die nächste Aktion im Rahmen der „Handball.Kultur.Brixen“ auf dem Programm: die „Lobishymnen“ auf 50 Jahre Handball! Geschichte und Geschichten mit Lukas Lobis.

Es gibt sie zuhauf, die Anekdoten über das Brixner Handballleben. Neben den sportlichen Ereignissen haben sich nämlich lustige und auch weniger lustige Geschichten rund um den Handballsport in die Köpfe der Brixnerinnen und Brixner gebrannt. Der Brixner Komiker und Kabarettist Lukas Lobis, selbst Handballfan der ersten Stunde, wirft einen Blick zurück auf das letzte halbe Jahrhundert – auf lustige Art und Weise. Dafür holt er sich verschiedene Gäste aus der Brixner Handballwelt an seine Seite. In vier Podcastfolgen zu je rund fünfzig Minuten – wie soll es zum 50-Jahr-Jubiläum auch anders sein –, wird die Geschichte des Brixner Handballs aufgegriffen.

Vier Mal Handball – nach Lobisart!

Den ersten Teil bilden die Anfänge des Handballs: „Wie kam es eigentlich dazu, dass in Brixen Handball gespielt wurde? Diese Frage stelle ich meinen Gästen – aber nicht nur. Mit mir am Mikrofon sitzen drei Gäste aus den Handball-Anfangszeiten: Paul Cestari, Helga und Ralf Dejaco. Sie erinnern sich mit mir zurück an die Anfänge – mit Schmäh und Ernst“, so Lobis.

Die erste Folge kann hier angehört und angesehen werden:

In der zweiten Folge dreht sich alles um die erfolgreichen Handballdamen, die sieben Meistertitel gewinnen konnten. Mit Lukas im Studio sitzt der derzeitige Damentrainer Hubi Nössing. „Und noch einige weitere Gäste“, so Lobis. Wer das sein wird, wird erst Mitte August verraten, wenn die zweite Podcastfolge online geht.

In der dritten Folge geht es heiß her: Anfang der 90-er Jahre holen sich auch die Männer den langersehnten Titel – endlich! Der Weg dahin war steinig und schwer, umso größer war die Erleichterung als der „Pott“ endlich nach Brixen geholt wurde. Zu Gast werden ehemalige Spieler sein, die über ihre persönlichen Erlebnisse berichten werden. Die dritte „Lobishymne“ steht für Mitte September auf dem Programm.

Mit der vierten und letzten Folge holt Lobis den Handball in die Neuzeit: Was hat sich verändert, was braucht es heute mehr wie damals und warum ist der Hype um den Handballsport nicht mehr der, der er war. Lobis fragt nach – die Antworten auf diese Fragen können ab Mitte Oktober auf der Homepage des SSV Brixen angehört werden.

Die vier Podcastfolgen, die durch die Unterstützung von Immobilien Sader sowie der Allianz Versicherung Brixen „Rottonara & Debiasi“ realisiert werden konnten, werden im Studio des TPZ, dem theaterpädagogischen Zentrum in Brixen, von Benni Troi aufgenommen. Anzuhören sind die Folgen auf den Facebookseiten des SSV Brixen Handball und auch auf der Homepage des SSV Brixen. Die nächsten Folgen werden in den kommenden Monaten aufgenommen und sind dann ebenso auf dieser Homepage verfügbar.