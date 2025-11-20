Handball-Teamspieler Herburger wechselt in die Schweiz

Von: apa

Handball-Teamspieler Lukas Herburger wechselt im Sommer 2026 von den Füchsen Berlin zum HC Kriens-Luzern in die Schweiz. “Ich vertraue in das Projekt und möchte ein Teil davon sein. Die neue Halle ist großartig. Es ist alles angerichtet, um Großes zu erreichen”, wird der Defensivakteur in einer Aussendung des ÖHB zitiert. Der 30-jährige Vorarlberger fehlt dem deutschen Meister derzeit verletzungsbedingt, der Verein ist Tabellendritter. Kriens-Luzern rangiert auf Platz sechs.