Aktuelle Seite: Home > Sport > Handball-Wandervogel Zivkovic zieht es nach Frankreich
Handball-Teamspieler Boris Zivkovic zieht es nach Frankreich

Handball-Wandervogel Zivkovic zieht es nach Frankreich

Donnerstag, 14. August 2025 | 18:29 Uhr
Handball-Teamspieler Boris Zivkovic zieht es nach Frankreich
APA/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Schriftgröße

Von: apa

Handball-Wandervogel Boris Zivkovic schlägt sein sportliches Lager in Frankreich auf. Der ÖHB-Rückraumspieler heuerte nach Stationen in Polen, Deutschland, Kuwait und zuletzt Belarus nun bei Chartres Metropole an. “Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe. Die Starligue ist eine großartige Liga. Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat”, erklärte Zivkovic, der aktuell der einzige fitte Linkshänder im Rückraum von Chartres ist.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
95
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
65
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Kommentare
60
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Kommentare
50
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Kommentare
44
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Anzeigen
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 