Hannes Innerebner spielt den Glücksbringer für 25 Lotteriegewinner

Bozen – Gestern fand in der Geschäftsstelle der Sporthilfe in Bozen mit einem Livestream auf der Facebookseite der Sporthilfe das Schlusskapitel der Sporthilfe Lotterie statt. Mit der Ziehung der 25 Glücksnummern wurde diese wiederum sehr erfolgreich beendet.

Nach vielen Veranstaltungen und Auftritten, sei es bei vielen großen Weltcupevents wie in Gröden bei der Abfahrt, in Alta Badia beim RTL und beim Paralleltorlauf und später dann bei der Biathlon WM in Antholz überall war die Lotterie mit einem eigenen Verkaufsstand und mit motivierten Losverkäufern dabei.

Siegernummern Sporthilfe Lotterie 2020

Auch in allen Sparkassen Filialen Südtirols konnte man bis vor wenigen Tagen Lotterielose erwerben und damit direkt die Sporttalente unseres Landes unterstützen. Neben der großzügigen Preissponsoren, die eine attraktive Lotterie erst ermöglichen möchten wir aber besonders den vielen Loskäufern danken, die uns maßgeblich unterstützt haben und denen wir allen Glück wünschen, dass gerade sie eines der 25 Glückslose ihr Eigen nennen.

Der langjährige Handballer und auch Kapitän des SSV BOZEN hat die verantwortungsvolle Aufgabe übernommen, am Sonntag um 17 Uhr die 25 Nummern zu ziehen.

Hannes hat vor wenigen Wochen seine äußerst erfolgreiche Karriere beendet und wird bereits in der neuen Saison ins Management des Vereins einsteigen.

Leider konnte die Ziehung heuer nicht live auf der Freizeitmesse Bozen aufgrund der CORONA Pandemie gemacht werden, aus diesem Grunde hat man sich mit den zuständigen Stellen bei der Gemeinde Bozen dazu verständigt, die Ziehung in der Geschäftsstelle der Sporthilfe mit einem Livestream auf Facebook zu machen.

Vorstandsmitglieder Monika Gross und Hansi Dalvai bedankten sich an dieser Stelle bei allen Sponsoren und Partnern, die diese Lotterie wiederum ermöglicht haben und der größte Dank ging an die vielen Tausend Loskäufer, welche damit wiederum aktiv mithelfen, junge talentierte SportlerInnen zu fördern! Auch gratulierten sie Hannes Innerebner zu seiner außergewöhnlich erfolgreichen Handballkarriere mit 14! Gewonnen Trophäen und wünschten ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben im Verein.

Die glücklichen Gewinner sind herzlich eingeladen, sich innerhalb 3. August 2020 bei der Südtiroler Sporthilfe unter suedtiroler@sporthilfe.it oder unter Tel. +39 0471 975717 zu melden, damit ihnen ihr Gewinn überreicht werden kann!