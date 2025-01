Hanshaw wechselt von AS Roma zu West Ham United

Von: apa

Verena Hanshaw hat der AS Roma den Rücken gekehrt und ist am Dienstag zu West Ham United gewechselt. Die 116-fache ÖFB-Teamspielerin ist der erste Winter-Zugang der weiblichen “Hammers”, die in der Tabelle der zwölf Teams umfassenden Womens’ Super League als Zehnte im Abstiegskampf sind. Für die seit Montag 31-jährige Linksverteidigerin, die für die Roma in dieser Saison 15 Pflichtspiele absolvierte, ist es das zweite Auslands-Engagement außerhalb von Deutschland.

“Es ist eine große Chance für mich, ich bin richtig glücklich, hier zu sein”, sagte Hanshaw. Informationen über ihren neuen Club hatte sie auch bei der deutschen Stürmerin Shekiera Martinez eingeholt, die eine gute Freundin der Österreicherin ist. “Die Mannschaft hat viel Qualität, der Schritt fühlt sich richtig an.” Die Londonerinnen setzen große Hoffnungen in Hanshaw. Trainerin Rehanne Skinner betonte, vor allem von der großen Erfahrung Hanshaws und ihrer Führungsqualitäten profitieren zu wollen. “Sie ist ruhig am Ball und wird unser Spiel sowohl defensiv als auch offensiv beleben”, sagte Skinner.

Der Linksfuß war erst im vergangenen Sommer nach sechs Jahren in Frankfurt nach Italien gewechselt. Bei der Roma ist damit aus österreichischer Sicht nur noch Torfrau Isabella Kresche engagiert, die gerade den Sprung zur Stammspielerin geschafft hat. Bei West Ham war zuvor noch nie eine Österreicherin engagiert, auf Männerebene allerdings schon. Hanshaw wandelt auf den Spuren von Emanuel Pogatetz und Marko Arnautovic.